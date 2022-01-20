Проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР внесли в Госдуму

Депутаты от фракции КПРФ предложили Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашеные Донецкую и Луганскую народные республики.

Парламентарии внесли на рассмотрение Нижней палаты проект соответствующего документа.

Обращение подписали 11 депутатов-коммунистов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, пишет bfm.ru.

«Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», — говорится в обращении.

Депутаты просят спикера Госдумы Вячеслава Володина включить их документ в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль текущего года.

В 2019 году глава ДНР заявил, что его республика должна войти в состав России.

Летом 2021 года Путин написал статью об Украине: «Все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс».