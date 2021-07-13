Путин написал статью об Украине: «Все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбас»

Путин подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. При этом стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду.
«Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — отметил президент.
Он подчеркнул, что сегодня «правильным» патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию, которая многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.
«Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза», — напомнил Путин.
Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его «обещания оказались враньем». Путин убежден, что Киеву просто не нужен Донбасс.
«Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И, во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта „анти-Россия“. А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю — под протекторатом, контролем со стороны западных держав», — предупредил Путин.