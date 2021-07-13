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Политика

Путин написал статью об Украине: «Все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбас»

Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев и почему между ними в последние годы возникла стена. Статью опубликовали на сайте Кремля.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Путин подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. При этом стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями одного исторического и духовного пространства, он воспринимает как большую общую беду.

«Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства. Формула, которая применяется, извест­на испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — отметил президент.

Он подчеркнул, что сегодня «правильным» патриотом на Украине признают лишь того, кто ненавидит Россию, которая многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

«Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она создавалась за счет истори­ческой Рос­сии. Достаточно срав­нить, какие земли воссое­динились с рос­сийским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза», — напомнил Путин.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами о достижении мира, но его «обещания оказались враньем». Путин убежден, что Киеву просто не нужен Донбасс.

«Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами. И, во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восста­новить территориальную целостность Украины, напря­мую догово­рившись с ДНР и ЛНР при посред­ничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта „анти-Россия“. А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю — под протекторатом, контро­лем со стороны запад­ных держав», — предупредил Путин.

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