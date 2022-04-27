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Экономика

Путин поручил проиндексировать пенсии и все социальные пособия

Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей поручил проработать механизмы индексации пенсий и всех социальных пособий, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — сказал Путин.

Напомним, подготовить предложения по этому вопросу президент поручил правительству до 20 апреля.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин анонсировал скорую индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ.

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