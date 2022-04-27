Гутерриш в Москве, Остин в Рамштайне, а в отпуск едут на Алтай. Что еще произошло 26 апреля

Главное за 26 апреля
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Минобороны РФ:
— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Среди них: 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс»;
— Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников;
—Кроме того, зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты «Точка-У»;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач. Поражены: 5 пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также 8 артиллерийских батарей. Уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар. Средствами ПВО сбиты 6 беспилотников;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Власти Приднестровья зафиксировали три факта террористических атак: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в Парканах и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ряде обстрелов со стороны Украины, повреждены около сотни домов.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Москву заявил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов на Украине. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с ООН в вопросах оказания помощи гражданскому населению Украины.
- Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил офис генсека ООН.
Экономика, что с ней происходит
- Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
- Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт признала, что отказ Европы от газа в пользу зеленой энергетики сейчас невозможен.
- Отгрузка нефти из европейских портов «Транснефти» в мае планируется выше апреля.
- Заполняемость турецких отелей уже в мае составит 92%, доходы от туризма в 2022 году ожидаются на уровне $35 млрд.
- Разработкой российской альтернативы App Store и Google Play занимается группа VK в кооперации с другими лидерам интернет-индустрии, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры РФ сообщает, что бета-версия отечественного магазина приложений для смартфонов будет запущена до конца мая.
- Сеть OBI 27 апреля начнет открывать свои гипермаркеты, все магазины заработают в России до 11 мая.
- В Минпромторге заявили о возможности роста спроса на металл в РФ на 9−10 млн тонн.
- Авиакомпании РФ зарегистрировали в российском реестре 89% всего самолетного парка, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.
- Финский производитель молочных продуктов Valio объявил о продаже российского бизнеса группе «Велком».
- Французский автомобильный концерн Renault передаст долю в своем московском заводе ЗАО «Рено Россия» в пользу правительства Москвы, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
— Также доля Renault в «АвтоВАЗе» (68%) будет передана Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». Доля в «АвтоВАЗе» перейдет «НАМИ» с опционом на пять-шесть лет, в течение которых Renault может выкупить акции обратно, если захочет вернуться.
- Ирбитский мотоциклетный завод, который производит мотоциклы «Урал», остается в России и продолжит выпуск мотоциклов. В Казахстане будет открыто предприятие по сборке для стран, в которые невозможна поставка техники из РФ, уточнили в мэрии Ирбита.
- Цены на мебель в России в случае стабилизации курса доллара на уровне 75−80 рублей вырастут в 2022 году примерно на 10%, считает гендиректор сети Hoff Максим Гришаков.
- Платежная система Visa, которая в марте прекратила работу в России, заявила о потере $60 млн из-за ситуации на Украине, сообщается в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года.
- Из-за приостановки работы Visa и Mastercard объемы покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах упали в марте на 55% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 12,1 млрд рублей, пишет РБК.
- Федеральные каналы несут потери после ухода транснациональных компаний. Как выяснило РБК, по итогам первой половины апреля зафиксировано аномальное сокращение активности рекламодателей. Их общее число в федеральном телеэфире уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в полтора раза — с 286 до 197. Количество рекламируемых по ТВ брендов тоже резко рухнуло: в 1,8 раза, с 684 до 381.
Политика: встречи и обсуждения
- Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве заявил, что представителя всемирной организации вводят в заблуждение как минимум по вопросу гуманитарных коридоров.
— И Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров пытались объяснить генсеку, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, хотя украинцы постоянно меняют свои позиции под давлением Запада, пишет «Коммерсант». Российский президент напомнил генсеку про Косово и отметил, что Москва имела право оказать военную помощь ДНР и ЛНР.
- Нарушения международного гуманитарного права на Украине требуют независимого расследования, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после переговоров с Сергеем Лавровым.
- Глава Пентагона Ллойд Остин встретился на американской авиабазе Рамштайн в Германии с представителями около 40 стран.
— Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России и укрепить украинскую обороноспособность перед вызовами завтрашнего дня, — сказал господин Остин.
— Он отметил, что «после вторжения России на Украину» США и еще более 30 союзников выделили Киеву более $5 млрд на самооборону. Из них $3,7 млрд — вклад США. Итогом мероприятия на авиабазе Рамштайн стало решение о проведении ежемесячных встреч Консультативной группы с тем, чтобы оперативно обсуждать оборонные потребности Украины.
- Владимир Путин назвал отстранение атлетов РФ и Белоруссии нарушением принципов спорта и всеобщей декларации прав человека. Спортсмены России были подвергнуты реальным санкциям по сугубо политическим причинам, подчеркнул президент. Коммерциализация олимпизма и паралимпизма — путь к их деградации, уверен Путин.
- Итогом политики Запада и украинских властей может стать только распад Украины на несколько государств, считает секретарь Совбеза Николай Патрушев. «Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», — сказал он.
Информация, которую вы могли пропустить
- Прекращение авиасообщения с рядом стран повлияло на отпускные планы каждого третьего российского работника, показало исследование HeadHunter. Среди регионов России наиболее подходящим для отпуска 23% считают Краснодарский край. На втором месте — Алтайский край и Крым (по 9%), на третьем — Калининградская область и Петербург (по 5%). Из доступных стран 34% россиян предпочли бы поехать в Турцию, 25% на Кипр.
- Суд оштрафовал владельца и оператора «Википедии» Wikimedia Foundation на 3 млн руб. за неудаление статей с недостоверной информацией о событиях на Украине и жертвах в Буче. Также с компании взыскали еще 2 млн руб. за неудаление статей в «Википедии», включая материалы об изготовлении пороха.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 72,71₽
- EUR 76,67₽
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