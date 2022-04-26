Удары по железнодорожным узлам, санкционная агрессия и почему не будет «Воссоединения Украины с Россией». Что еще произошло 25 апреля

Главное за 25 апреля

Минобороны РФ:

— Ночью 25 апреля высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей;

— Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены: четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Поражён 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей;

— Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами ПВО сбиты 13 беспилотников. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня;

— Днем 25 апреля высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе;

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины. В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Среди них: 4 командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего;

— Ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражены: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ. Российскими средствами ПВО за день сбиты четыре беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета.