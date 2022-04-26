Удары по железнодорожным узлам, санкционная агрессия и почему не будет «Воссоединения Украины с Россией». Что еще произошло 25 апреля

Главное за 25 апреля
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Минобороны РФ:
— Ночью 25 апреля высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка. Уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей;
— Ракетными войсками в течение ночи нанесены 19 ударов. Уничтожены: четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны и три склада боеприпасов. Поражён 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей;
— Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Российскими средствами ПВО сбиты 13 беспилотников. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня;
— Днем 25 апреля высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины. В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины. Среди них: 4 командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего;
— Ракетными войсками нанесено 15 ударов. Поражены: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ. Российскими средствами ПВО за день сбиты четыре беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 400 иностранных наемников.
- С Украины и из республик Донбасса в Россию прибыли уже около 1 млн беженцев, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Российские военные и формирования ДНР в понедельник 14:00 мск прекратили боевые действия для выхода гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали», заявили в Минобороны России. Гуманитарным коридором никто не воспользовался.
- РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину, сообщил российский посол в Вашингтоне. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о новой военной помощи Украине примерно на $322 млн.
- Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа.
Экономика, что с ней происходит
- ЕС не пришел к общей позиции по введению эмбарго или пошлин на нефть и газ из России, сообщил в интервью Welt верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.
- Дебаты между странами ЕС по шестому пакету санкций против РФ продолжаются, подробности и сроки носят конфиденциальный характер, сообщили в Еврокомиссии.
- Германский концерн Uniper считает возможным в будущем платить за российский газ в евро и при этом выполнять требования российской стороны по расчетам за данный энергоресурс, сообщает Bloomberg.
- В Евросоюзе возобновляют закупки нефти в ОАЭ на фоне подготовки к санкциям в отношении российской нефти. Танкер, на котором первая партия нефти из ОАЭ прибудет в Великобританию, называется Moscow Spirit.
- Банк России «для обеспечения стабильной деятельности экономических агентов на территории Российской Федерации» решил на час уменьшить временной диапазон расчета курса иностранных валют.
- Россия заинтересована в увеличении расчетов в национальных валютах со странами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
- АвтоВАЗ возобновил сегодня производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска в период с 4 по 24 апреля, сообщает ТАСС.
- Россия обеспечивает себя овощами на 87%, потенциал для роста есть, заявил Михаил Мишустин.
- Министр транспорта РФ Савельев сообщил, что выделенные правительством РФ субсидии авиакомпаниям позволят сохранить доступность перелетов внутри страны и квалифицированный персонал.
- На российском IT-рынке не наблюдается дефицита вычислительной техники, заявили в Минцифры. В ведомстве сообщили, что сейчас предпринимается ряд мер для организации бесперебойных поставок серверов, рабочих станций и систем хранения данных.
- Российские и индийские должностные лица встретились, чтобы попытаться возобновить поставки коксующегося угля сталелитейным компаниям Индии, отгрузка угля была прекращена в марте из-за проблем, связанных с санкциями.
- Российские авиакомпании смогут вернуть пассажирам средства за более чем 1 млн билетов по отмененным полетам по внутренним и зарубежным маршрутам, говорится в сообщении Минтранса.
- Росатом сообщил, что 80% всех экспортных сооружаемых АЭС в мире строится по российскому дизайну. Работа Росатома практически не зависит от импортных технологий, товаров и услуг.
- Германский автогигант BMW приостанавливает производство на заводе в Регенсбурге на юге Германии в связи с проблемами в поставках полупроводников и комплектующих с Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA.
- Казахстанская сторона ожидает от России расчетов по газификации приграничных областей республики.
- Российская компания STS Logistics начала отправку контейнеров из Индии в Россию через Иран.
- Пассажиропоток группы «Аэрофлот», в которую помимо одноименной авиакомпании входят «Победа» и «Россия», в марте упал на 15,7% на внутренних линиях и на 50% на международных. Сильнее всего в группе упал пассажиропоток компании «Аэрофлот» — на треть.
- Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) вслед за General Motors сокращают российские офисы. Шведская марка намерена продолжить гарантийную поддержку и готова оплачивать ввезенные в обход правообладателя запчасти, по JLR ясности пока нет.
- Компания Ural Motorcycles, занимающаяся выпуском тяжелых мотоциклов с коляской, переносит производство из России в Казахстан. Переезд связан с нехваткой ряда комплектующих, попадающих под санкции, а также с запретом на импорт техники из России.
Что в России предпринимают для стабильности
- Стоимость лекарств в аптеках многих российских регионов выросла из-за «необъяснимой жадности коммерсантов», заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина. Краснов потребовал довести надзорные мероприятия до «логического завершения».
- Владимир Путин предложил снизить льготную ипотечную ставку по с 12% до 9% годовых и продлить программу до конца текущего года.
- Путин предложил предоставить предприятиям отсрочку по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года сроком на один год, перечень отраслей будет определен правительством. Мера может затронуть 2,8 млн предприятий, позволит отсрочить выплаты на 1,6 трлн руб.
- Путин предложил принять меры к восполнению дефицита оборотных средств предприятий: распространить систему гарантий ВЭБ. РФ не только на кредиты системообразующим предприятиям, но и на кредиты другим крупным компаниям.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин расценил внешние ограничения против РФ как санкционную агрессию. При этом глава государства констатировал, что отечественный бизнес очень достойно проявляет себя в нынешних условиях. Глава государства считает, что «в этой ситуации надо максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки».
- Параметры договора между Россией и Украиной, который завершит активные боевые действия, будут определяться актуальной военной ситуацией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью на Первом канале. «Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», — сказал он.
— Министр также рассказал, что Россия учла замечания Киева в обновленной версии договора, однако пока не получила ответа. «Неделю назад, после очередной видеоконференции мы передали им обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии. Как это обычно и бывает. Неделю ждем», — пояснил он.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин провели пресс-конференцию после поездки в Киев. Министр обороны заявил, что американские власти «делают все возможное», чтобы предоставить Украине вооружение, которое «будет эффективно на данном этапе» боевых действий, в том числе танки, передает CNN.
- Премьер Польши считает, что в Европе уже скоро найдутся желающие восстанавливать экономические отношения с РФ: «Опасаюсь, что слишком быстро найдутся те, кто захочет прерванные цепочки с Россией восстановить».
- Россия и Китай будут укреплять стратегическое взаимодействие и сообща противостоять попыткам установить гегемонию на международной арене, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Реакция: люди, сообщества
- Российский этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/23 (Rostelecom Cup) отменен на фоне ситуации на Украине. Такое решение принял Совет Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования должны были пройти 25−27 ноября.
— Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона-2022/23, — сказано в документе.
Отмечается, что ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и будет принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.
- Экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в эфире ZDF сказал, что позиция некоторых немецких политиков, выступающих за накачку Украины оружием, является безумием.
— Бывший помощник Меркель предположил, что идею о «военном решении» конфликта культивируют «политики, не имевшие никакого отношения к вооруженным силам, уклонившиеся от службы и ничего не знающие о бундесвере». Он назвал поиск политического решения ситуации единственно верным.
Информация, которую вы могли пропустить
- Задержанная сотрудниками Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России группа неонацистов планировала взорвать машину Владимира Соловьева, заявили в СК.
- Власти Киева на этой неделе демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году «в ознаменование воссоединения Украины с Россией», сообщил мэр города Виталий Кличко. «Вторую скульптурную композицию — из красного гранита — закроем отделочными материалами и тоже впоследствии разберем.
- За время проведения спецоперации на Украине заблокировано более 85 тыс. единиц фейкового контента, сообщили в Роскомнадзоре.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 73,36₽
- EUR 77,47₽
Отличного дня! Вот что произошло 24 апреля: гуманитарная помощь к Пасхе, блокада для 8 тысяч автомобилей в Россию и конфискация Серова во Франции.