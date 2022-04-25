Гуманитарная помощь к Пасхе, блокада для 8 тысяч автомобилей в Россию и конфискация Серова во Франции. Что еще произошло 24 апреля

Главное за 24 апреля Минобороны РФ: — За ночь 24 апреля высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил. Также поражены девять военных объектов Украины. В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области; — Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей; — Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха; — Средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета. Более 5,18 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 23 тыс., сообщило в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 23 тыс., сообщило в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Российские военнослужащие к Пасхе доставили более 160 тонн гуманитарной помощи жителям Купянска и Изюма Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. Болгария отказалась от поставок оружия Украине. Вопрос поставок оружия вызвал в балканской стране споры среди участников правительства. Так , пророссийская социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции , если власти одобрят поставки оружия Киеву.

Экономика санкций

Минпромторг составил список товаров , которые можно будет ввозить в Россию по параллельному импорту . В список попали комплектующие для автомобилей , электронной и бытовой техники , промышленное оборудование , одежда и обувь — всего более 50 групп товаров.

которые можно будет ввозить в Россию по . В список попали комплектующие для автомобилей электронной и бытовой техники промышленное оборудование одежда и обувь — всего более 50 групп товаров. Швейцария заблокировала Германии реэкспорт своих боеприпасов для БМП Marder на Украину.

БМП Мардер. wikipedia.org/

8 тыс. автомобилей Lexus , Cadillac и Mercedes не добрались до России. Автомобили заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге.

— Они не смогли попасть в Россию из-за санкций Евросоюза, запретившего поставки в страну предметов роскоши стоимостью выше €50 тыс.

Mercedes. СС0

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России к 2027 году , сообщил австрийский министр по делам защиты климата , экологии , энергетики , транспорта , инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

от поставок газа из России к 2027 году сообщил австрийский министр по делам защиты климата экологии энергетики транспорта инноваций и технологий Леоноре Гевесслер. Американская компания Guardian Industries уходит из РФ. Guardian Industries — один из мировых лидеров по производству стекла с покрытием , стеклоизоляционных материалов и стекла для автомобильной промышленности.

уходит из РФ. Guardian Industries — один из мировых лидеров по производству стекла с покрытием стеклоизоляционных материалов и стекла для автомобильной промышленности. Заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила , что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах ЕС.

что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному в некоторых странах ЕС. Компания Shell приступила к процессу выхода из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2», который может обернуться для нее «кошмаром», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

— Компания находится на ранней стадии переговоров с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже своей доли в размере 27,5% в проекте, отмечает газета. Один из источников Financial Times пояснил, что Shell надеется вернуть хотя бы часть от суммы в размере до $5 млрд, которую она может потерять при уходе из России.

Великобритания может открыть первую за 30 лет угольную шахту из-за сокращения поставок энергоносителей из России , рассказали The Telegraph источники в Консервативной партии.

из-за сокращения поставок энергоносителей из России рассказали The Telegraph источники в Консервативной партии. Экономика Великобритании в ближайшие девять лет потеряет около $7,9 млрд ( или около ₽617 млрд) из-за антироссийских санкций , пишет The Telegraph.

Шахта ССО

Российские суда , заблокированные во французских портах , стали проблемой для местных властей: теперь им приходится платить за их перемещение внутри гаваней , сообщает телеканал France 2.

заблокированные во французских портах для местных властей: теперь им приходится платить за их перемещение внутри гаваней сообщает телеканал France 2. Германия планирует увеличить внешние займы почти на 40 миллиардов евро , чтобы смягчить экономические последствия конфликта на Украине , сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По сведениям издания , с помощью дополнительных средств немецкое правительство сможет компенсировать рост цен на энергоносители для компаний и физических лиц

Политика: встречи и обсуждения

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил , что считает необходимым дальнейшее укрепление отношений Киева и Евросоюза , но не поддерживает вступление Украины в ЕС. Он призвал «к большей гибкости» и напомнил о такой модели , как соглашение об ассоциации. Шалленберг подчеркнул , что необходимо защитить западную модель жизни с «фундаментальными правами и свободами», которая , по его мнению , сегодня существует только в 25 странах ООН.

Евросоюз. CC0

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выйти из переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российской армией регионов. Об этом он рассказал на пресс-конференции , которая прошла на станции киевского метро «Майдан Незалежности».

— Также Зеленский снова заявил, что Киев выйдет из переговоров, «если будут уничтожены» украинские солдаты в Мариуполе. Президент Украины добавил, что «с самого начала» настаивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».

Александр Лукашенко призвал соседние страны жить дружно.

Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы — соли нет, соли просят у нас.

Информация , которую вы могли пропустить

Роскомнадзор заблокировал сайт Chess.com , посвященный игре в шахматы. Как сообщает РБК, в реестр запрещенной информации попали две ссылки на статьи , посвященные ситуации на Украине.

, посвященный игре в шахматы. Как сообщает РБК, в реестр запрещенной информации попали две ссылки на статьи посвященные ситуации на Украине. Франция конфисковала еще одну картину из коллекции Морозовых в парижском фонде Луи Вюиттон. Об этом пишет Le Monde. Портрет Тимофея Морозова , написанный в 1891 году Валентином Серовым , принадлежит московскому Музею искусства авангарда МАГМА Вячеслава Кантора. Полотно Серова стало третьей картиной , конфискованной властями Франции в рамках наложенных на Россию санкций.

Портрет Тимофея Морозова ( Валентин Серов). wikipedia.org/

Ещё 18 тонн гуманитарного груза отравили из Алтайского края для жителей Донецкой , Луганской Народных Республик и Украины. В этот раз в гуманитарную помощь в основном вошли алтайские крупы , макаронные изделия , молоко и консервы , сообщает краевое правительство.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

USD 73,51₽

EUR 80,02₽

Хорошего рабочего дня! Вот что произошло 23 апреля: ликвидация под Одессой, Европе нужен российский газ, и внедрение замполитов.