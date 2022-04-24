Ликвидация под Одессой, Европе нужен российский газ, и внедрение замполитов. Что еще произошло 23 апреля

Главное за 23 апреля
-
Минобороны РФ:
— В течение ночи 23 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них: 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены: 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии;
— Средствами ПВО в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены пятнадцать беспилотников. В районе Чернобаевка Расчетами комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня;
— 23 апреля высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районах Идьичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения. В районе населенного пункта Новая Дмитровка уничтожен комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции;
— В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три «Бук-М1» в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевки. Средствами ПВО уничтожены три беспилотника;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 102 огневые задачи. Уничтожены: 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единица специальной военной автомобильной техники.
- В Минобороны РФ сообщили, что 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника сбросили емкость с ампулами, которая должна была вызвать взрыв, содержимое сейчас анализируют.
- В марте более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей, сообщили в Минобороны РФ.
- Польша передала Украине вооружение на сумму более $1,6 млрд. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер на своей странице в Twitter.
- Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 14 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в субботу. В ООН сообщили, что за сутки в соседние с Украиной страны прибыли около 30 тыс. беженцев. Всего с середины февраля в Ростовскую область прибыли более 720 тыс. беженцев из Донбасса и Украины.
Экономика, что с ней происходит
- МВФ заявил, что Европа сможет прожить без российского природного газа полгода, после чего начнутся значительные экономические проблемы.
- Глава минфина Австрии заявил, что страна не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это сильнее ударит по Австрии, чем по самой России.
- Послы Аргентины, Бразилии и Венесуэлы выступили против антироссийских санкций.
- Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Россию невозможно изолировать в долгосрочной перспективе. «Немецкая промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. И это сырье, которое нельзя просто заменить»
- Евросоюз планирует возобновить переговоры о свободной торговле с Индией, чтобы ослабить зависимость страны от отношений с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
- В Малайзии рассмотрят любой запрос российской стороны по поставкам полупроводников и электроники, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран.
- Минфин Белоруссии сообщил, что Москва предоставила Минску отсрочку на год по выплате более $1 млрд в рамках его обязательств по кредитам.
- Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила разрешить молочной отрасли РФ в два раза — с 0,25 л до 0,5 л — увеличить упаковку некоторых видов питания для детей во избежание риска дефицита упаковочных материалов.
- Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, сообщает «Коммерсант». В противном случае они обещают закрывать салоны.
- По меньшей мере 10 государств-членов Евросоюза экспортировали в Россию оборудования на сумму почти €350 млн в обход эмбарго, следует из данных ЕС, на которые ссылается британская The Telegraph. Около 78% от всего объема поставок приходится на немецкие и французские.
- Словакия заплатит за газ во второй половине мая в евро, заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер. 85−87% потребностей природном газе Словакии обеспечивают поставки из России.
Что в России предпринимают для стабильности
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной отсрочке на полтора года поэкземплярного учета молочной продукции.
- Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах. «Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса», — сообщают на сайте правительства.
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что оборудование спутниковой системой навигации Глонасс будет установлено на оставшихся в России гражданских самолетах «скорейшим образом». Росавиация рекомендовала отказаться от GPS из-за проблем с сигналом.
- МЧС сократило проверки бизнеса на 80% на фоне санкций. При этом в министерстве подчеркнули, что сокращение плановых проверок не затронуло детские сады, школы, дома престарелых и детские дома.
Политика: встречи и обсуждения
- «Спецслужбы стран НАТО» принимают участие в управлении боевыми действиями на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
— Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистских боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине, — написала представитель МИДа.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил разослать в города Западной Европы передвижные билборды в рамках акции Stop Russia Now («Остановить Россию сейчас»). Сам господин Моравецкий поедет в Германию и в другие места, чтобы все время напоминать о происходящем на Украине. Акцию «Остановить Россию сейчас» будут поддерживать в соцсетях.
— Я велел подготовить эту акцию. Сегодня в разные города в Западной Европе направятся билборды, — заявил журналистам в Варшаве польский премьер (цитата по РИА Новости). По словам Матеуша Моравецкого, как можно больше в этом направлении должны сделать Германия, Франция, Австрия, Италия.
- Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко побывал в Донбассе, где провел встречи с руководителями Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Интерфакс».
- Правительство Индии рекомендовало местным телеканалам воздержаться от распространения недостоверной и провокационной информации при освещении кризиса на Украине, говорится в опубликованном пресс-релизе министерства информации и по вопросам вещания страны.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал молиться о мире, проявлять подлинную любовь к ближним в нынешнем конфликтующем мире и не поддаваться на попытки разрушить единство между православными христианами.
- Российский теннисист Андрей Рублев, комментируя решение не допустить россиян на Уимблдон, заявил, что более целесообразным было бы пожертвование призовых российских спортсменов на гуманитарные нужды.
— Думаю, что у нас должна быть возможность выбора, хотим мы играть или нет. Если бы было какое-то заявление, которое мы должны подписать. Или если бы предлагали отдать призовые деньги на гуманитарные нужды, на помощь страдающим семьям, детям, мы бы это сделали. И в этом случае власти Великобритании показали бы, что они выступают за мир. Что они хотят помочь.
Думаю, что, если посчитать деньги, там могло бы быть около £ 1 млн. Это большая сумма. Теннис был бы первым и единственным видом спорта, который бы пожертвовал крупную сумму. Да ещё и через Уимблдон, — сказал Рублев на пресс-конференции.
- Основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов объяснил решение покинуть пост президента компании желанием не мешать ее развитию из-за персональных санкций. По его словам, он не собирается уезжать из России и будет заниматься благотворительностью.
- Немецкие общественные деятели написали открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Авторы обращения считают, что вооружение Киева членами НАТО продлевает боевые действия и отдаляет перспективу дипломатического урегулирования.
— Газета Bild, между тем, сообщила, что половина жителей ФРГ выступает против поставок тяжелого вооружения Украине, в пользу такого шага высказались 43% респондентов.
Информация, которую вы могли пропустить
- Администрация президента порекомендовала внедрить в федеральных министерствах, ведомствах и госкомпаниях институт заместителей руководителей по информационно-политической работе, сообщает «Коммерсант».
- Резкое сокращение числа доступных выездных направлений и стремление на фоне нестабильной обстановки провести отпуск недалеко от дома стимулировали дополнительный спрос на речные круизы по России.
- Тинькофф банк до конца года проведет ребрендинг — новое название не будет связано с именем его основателя Олега Тинькова. Три дня назад бизнесмен резко раскритиковал «спецоперацию», а банку пришлось выпустить заявление о том, что Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф». По данным РБК, Олег Тиньков обсуждает с потенциальными покупателями продажу 35-процентной доли в TCS Group, которая владеет банком.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 73,51₽
- EUR 80,02₽
Отличного воскресенья и хорошего настроения! Кстати, загляните, что произошло 23 апреля: цели второго этапа, китайцы вместо Renault и 4 тыс. гектаров полей с минами.