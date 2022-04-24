Ликвидация под Одессой, Европе нужен российский газ, и внедрение замполитов. Что еще произошло 23 апреля

Главное за 23 апреля

Минобороны РФ:

— В течение ночи 23 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них: 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 66 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены: три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены: 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии;

— Средствами ПВО в районе Новая Дмитровка Харьковской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены пятнадцать беспилотников. В районе Чернобаевка Расчетами комплексов «Панцирь-С» сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня;

— 23 апреля высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения;

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей. В районах Идьичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения. В районе населенного пункта Новая Дмитровка уничтожен комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции;

— В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три «Бук-М1» в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевки. Средствами ПВО уничтожены три беспилотника;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 102 огневые задачи. Уничтожены: 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единица специальной военной автомобильной техники.