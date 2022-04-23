Цели второго этапа, китайцы вместо Renault и 4 тыс. гектаров полей с минами. Что еще произошло 22 апреля

Главное за 22 апреля

Минобороны РФ:

— В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой;

— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотник;

— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника. Средствами ПВО уничтожено семь беспилотников, сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У»;

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения;

— Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО уничтожены три беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов.

В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам , не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты , вода и предметы первой необходимости. Властями ДНР организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой военной техники. Все остатки «Азова» вместе с иностранными наёмниками надёжно заблокированы на «Азовстали». Россия готова в любой момент ввести режим тишины для эвакуации граждан , если они есть на «Азовстали», заявили в Минобороны.