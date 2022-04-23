Цели второго этапа, китайцы вместо Renault и 4 тыс. гектаров полей с минами. Что еще произошло 22 апреля

Главное за 22 апреля
- Минобороны РФ:
— В результате удара высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе железнодорожной станции Милиоративное уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой;
— В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300». В районе Александровки нанесено поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 80 националистов, а также 23 единицы бронетехники и автомобилей. Кроме того, высокоточной ракетой «воздух-воздух» сбит украинский беспилотник;
— Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221 опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника. Средствами ПВО уничтожено семь беспилотников, сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У»;
— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения;
— Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО уничтожены три беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов.
- В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями ДНР организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой военной техники. Все остатки «Азова» вместе с иностранными наёмниками надёжно заблокированы на «Азовстали». Россия готова в любой момент ввести режим тишины для эвакуации граждан, если они есть на «Азовстали», заявили в Минобороны.
- Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Минобороны России. 396 членов экипажа были эвакуированы, уточнили в ведомстве.
- Российская армия в ходе второго этапа спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье, замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон не исключил достижения Россией целей специальной военной операции на Украине.
- Владимир Мединский подтвердил, что главы делегаций России и Украины провели в пятницу несколько длительных разговоров.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 26 апреля посетит Москву и встретится с Владимиром Путиным для обсуждения перспектив урегулирования ситуации на Украине.
Экономика, что с ней происходит
- Российский завод шведского производителя подшипников SKF, заявившего об уходе из России, продолжит работу. Об этом в пятницу сообщили в ООО «СКФ».
- Пивоваренная компания AB InBev объявила о продаже доли в российском СП.
- Неназванный китайский автоконцерн может выступить покупателем доли Renault в АвтоВАЗе, сообщили источники ТАСС.
- Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания Essity, которая ранее объявила об уходе с российского рынка, пока продолжает продажи продукции в России и не рассматривает параллельный импорт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
- Финляндия с 24 апреля уменьшит на треть импорт электроэнергии из РФ, сообщает Bloomberg.
- Американская компания Guardian Industries, у которой в РФ два завода по производству стекла, объявила об уходе из России.
- Власти Кубани заявили, что регион не зависит от импортных саженцев. Крупнейший регион России в сфере промышленного садоводства, полностью обеспечивает себя саженцами плодовых культур, включая виноград.
- Немедленный отказ Германии от импорта российского газа может стоить стране 180 млрд евро потерянного ВВП в текущем году, свидетельствуют оценки Бундесбанка.
- Отключение или нарушение работы Глобальной системы позиционирования (GPS) на территории РФ не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов, заявили в Росавиации.
- Россия обеспечена аналогами всех востребованных импортных ветеринарных препаратов, в том числе вакцины и средства диагностики, сообщил Минсельхоз.
- Основное юрлицо Luxoft в России, ООО «Люксофт профешнл», стало принадлежать структурам IT-группы IBS Анатолия Карачинского, следует из данных ЕГРЮЛ.
- Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции, сообщило в пятницу агентство Reuters. В документе Еврокомиссии называется «возможным вносить оплату в долларах или евро (на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли) по существующим контрактам».
- В ГД внесли законопроект о запрете устанавливать в РФ цену контракта в привязке к валюте.
- Экспорт российской нефти в ЕС вырос в апреле до 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,3 млн баррелей в сутки в марте. Однако, как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на интернет-ресурс, позволяющий отследить маршруты танкеров, теперь одним из самых популярных способов доставки являются суда с пометкой «пункт назначения неизвестен».
- Иностранные поставщики семенного материала, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники не намерены покидать российский рынок, заявили в Минсельхозе РФ.
Политика: встречи и обсуждения
- Представители ЕС делают безответственные заявления о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
— Он также заявил Мишелю, что Брюссель игнорирует военные преступления украинских силовиков. «Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
- Журналист журнала Spiegel спросил у канцлера Олафа Шольца, почему Германия поддерживает Украину, но не выполняет ее просьб по немедленному введению газового эмбарго.
— Во-первых, я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго могло бы положить конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну. Во-вторых, они ведут себя так, как будто мы это делаем ради получения прибыли. Но дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются.
Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить. И в-третьих, кто-нибудь вообще думает о глобальных последствиях? — ответил канцлер.
- Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Японские власти также считают, что российская военная операция на Украине «подрывает основы международного порядка».
Реакция: люди, сообщества
- Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов отстранен на 9 месяцев от соревнований под эгидой Международной федерации плавания после посещения концерта-митинга в «Лужниках».
- Фестиваль оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского «Орлеанская дева» из-за событий на Украине, ее заменили на «Жанну д’Арк» Джузеппе Верди.
Информация, которую вы могли пропустить
- Новосибирец Зеленский объявил голодовку из-за дискриминации по фамилии. Сергею Зеленскому 45 лет, он инвалид третьей группы. Он пытается устроиться на работу, и вопрос о национальной принадлежности и родственных связях с президентом Украины поднимается на каждом собеседовании, а до трудоустройства не доходит, рассказывает НГС.
- Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы.
- В Греции освободили задержанный танкер Pegas под флагом России. Экипаж танкера представил официальные документы Международной морской организации, из которых вытекает, что право собственности на судно было передано компании, не подпадающей под санкции.
- В список СМИ-иноагентов попали бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, а также сотрудничавшие с радиостанцией журналисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко.
- Министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко сообщил в пятницу ТАСС, что саперам предстоит разминировать 4 тыс. га земель в освобожденных к настоящему времени районах республики.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 73,51₽
- EUR 80,02₽
Хороших выходных! Загляните, что произошло 21 апреля: отмененный штурм, новые гаубицы и стоп-лист Цукербергу.