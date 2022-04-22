Отмененный штурм, новые гаубицы и стоп-лист Цукербергу. Что еще произошло 21 апреля

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- Минобороны РФ
Подразделения российских Вооруженных Сил и Народной Милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи 21 апреля поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка и Александровка.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области. Российскими средствами ПВО сбито 13 украинских беспилотника. Также, в воздухе сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.
В населенных пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.
Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.
Средствами ПВО уничтожен один беспилотник.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет.
- На Украине по состоянию на 20 апреля Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 2 224 смерти среди мирных жителей. Ранены 2 897 человек. В числе погибших — 173 ребенка.
- Гарантами безопасности для Украины могут стать постоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, рассказал в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Постоянными членами СБ ООН являются Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате практически в ежедневном режиме, заявили в МИД РФ.
- Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, «чтобы муха не пролетела», заявил президент. Путин попросил Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это.
- Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек, более 2 тыс. боевиков блокированы на территории «Азовстали».
- Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, сообщает ТАСС. Также США предоставят Украине дополнительную прямую экономическую помощь в размере $500 млн.
- Порядка 2,5 тыс. сложивших оружие украинских военнослужащих находятся на территории Донецкой Народной Республики, заявил министр юстиции республики Юрий Сироватко.
Экономика, что с нею происходит
- Международные резервы РФ на 15 апреля составили $611,1 млрд против $609,4 млрд на 8 апреля.
- Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами и никакой дефолт стране не грозит.
- Американский производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble опроверг возможность полного ухода компании с российского рынка из-за санкций и заявил, что продолжает адаптировать бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией.
- Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России, сообщает нефтегазовая компания OMV.
- Компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, аналогичная ситуация у компании Inditex (Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque), сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
- ЦБ готов обсуждать смягчение требований к гражданам для предоставления кредитных каникул, заявила Эльвира Набиуллина.
- Китайские нефтяные компании могут купить у Shell ее долю в «Сахалине-2».
- Adobe разрешила продлевать лицензии продуктов для действующих клиентов в РФ.
- «Северсталь» видит возможность фиксировать цены на свою продукцию для нужд государственных инфраструктурных строек до конца года.
- Дисконт к цене российской нефти не может сохраняться в течение длительного времени, так как свободных мощностей по добыче нефти в мире нет, сообщает Минэнерго РФ.
- ВТБ ожидает, что ЦБ РФ на ближайшем заседании снизит ключевую ставку до 15%, а к концу года ставка может опуститься до 12−13% — глава банка Андрей Костин.
- Производитель табачной продукции Imperial Brands (Winston, West, Davidoff) передал бизнес в РФ российским инвесторам. Новый владелец и сумма сделки не разглашаются.
- Объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes. Efes намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба, пишет «Коммерсант».
Что в России принимают для стабильности
- Правительство выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты по внутренним маршрутам, сообщил Михаил Мишустин.
- Кабмин подписал постановление о расширении поддержки аграриев, им выделят 10 млрд рублей на возмещение части затрат при производстве зерновых.
- Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями выработает решения по поддержке иностранных компаний, которые остались работать на российском рынке, заявила глава АСИ Светлана Чупшева.
- Правительство РФ до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Правительство готовит систему господдержки поставок в РФ критического оборудования из-за рубежа. Белый дом предлагает давать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях масштабных санкций. В список «приоритетной продукции», вероятно, попадет оборудование для ТЭК, транспорта и IT-отрасли.
Политика: встречи и обсуждения
- Заблокированные на «Азовстали» украинские военные не помешают начать налаживать мирную жизнь в Мариуполе, заявил Дмитрий Песков. «Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр доложил о том, что сейчас есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься», — сказал он.
- Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что весь мир плывет на одном корабле с общей судьбой, недопустимо пытаться выбросить какую-либо страну за борт. Си Цзиньпин также сказал о необходимости отказа от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями, сообщает РИА Новости.
- Индонезия, председательствующая в G20, пригласила президента РФ Владимира Путина на саммит, сообщила глава Минфина страны Сри Мульяни Индравати. «Что касается организации самой встречи, то это похоже на то, что мы видели вчера: это было нелегко, но в итоге все были в одной комнате, но, если вы не согласны и хотите это показать… вы уходите. Это один из вариантов выражения политики, но это не мешает говорить нам о сути, которая важна», — добавила она.
- В G20 нет достаточного уровня поддержки идеи исключения России, заявили в минфине США, сообщает РИА Новости.
Реакция людей и сообществ
- Реакция на недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон профессиональных ассоциаций. Ассоциация теннисистов-профессионалов заявила: «Мы считаем, что сегодняшнее одностороннее решение Уимблдона и LTA отстранить игроков из России и Белоруссии от британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать разрушительный прецедент для игры».
- Женская теннисная ассоциация (WTA): «Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию, нельзя препятствовать их участию в соревнованиях из-за того, откуда они родом, или из-за решений, принятых правительствами их стран. Дискриминация и решение сосредоточить такую дискриминацию на спортсменах, соревнующихся в одиночку, несправедливы и неоправданны».
- Власти и общественные организации Донецкой и Луганской народных республик восстановят памятники воинам и событиям Великой Отечественной войны на освобожденных территориях Донбасса.
Информация, которую вы могли пропустить
- Россия ввела санкции против основателя компании Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марка Цукерберга и вице-президента США Камалы Харрис, говорится на сайте российского МИДа.
- «В „стоп-лист“ вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруги ряда высокопоставленных чиновников», — сказано в сообщении министерства.
- Суд оштрафовал Google еще на 7 миллионов рублей — теперь за YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии в РФ. Прямо перед этим суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей из-за неудаления с YouTube роликов с фейками о погибших на Украине.
- В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию, сообщает AirportHaber. Перевозчик будет базироваться в Анталье. Компания MGA уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организацию работы планируется завершить в кратчайшие сроки.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- доллар — 75 рублей,
- евро — 81,22 рубля.