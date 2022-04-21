Procter&Gamble может закрыть бизнес в России

Американская компания Procter&Gamble заявила, что, возможно, будет не в состоянии вести дела в РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters .

Причины, по которым P&G может закрыть бизнес в России: санкции, наложенные на фининституты ограничения, проблемы с поставками и денежно-кредитное регулирование.

«Фактором в принятии решения является воздействие спецоперации России на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов», — отмечает издание.

По словам представителей компании, до спецоперации бизнес в РФ и на Украине приносил ей от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.

Ранее P&G сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в Россию и приостанавливает рекламную активность, а количество доступных на рынке продуктов сократится.

Среди самых известных брендов Procter&Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

Ранее немецкий производитель Henkel решил уйти из России.