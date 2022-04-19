Немецкий производитель Henkel решил уйти из России

Производитель косметики и бытовой химии Henkel решил уйти из бизнеса в России, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на заявление компании.

Пока там начали подготовку к исполнению этого решения. До окончательного ухода компании из России ее 2,5 тыс. работников продолжат работать и получать зарплату.

Пока компания не оценивает влияние этого решения на свое финансовое положение.

В портфель брендов Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеи «Момент», Loctite и другие.

В начале марта немецкий концерн объявлял, что прекращает новые инвестиции в России, но продолжает производственную и операционную деятельность, чтобы обеспечить потребителей товарами первой необходимости.

Ранее нидерландская пивоваренная компания компания Heineken заявила о передаче российского бизнеса другому владельцу.