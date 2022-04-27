Теперь официально: «Газпром» приостановил подачу газа в Польшу и Болгарию

«Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Ранее эти страны отказались платить за «голубое топливо» в рублях.

Платежи по новой схеме не поступили до конца дня 26 апреля. Остановка экспорта вступает в силу 27 апреля, сообщают РИА «Новости».

«Газпром» напомнил, что Болгария и Польша — транзитные государства. В том случае, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита сократятся на эту величину.

Напомним, с 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах.

Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Страна-покупатель должна перевести валюту на первый счет, затем банк ее продает на Московской бирже и рубли зачисляются на второй счет. С него деньги поступают «Газпрому».

Ранее жителям Германии рассказали, что их ждет без российского газа.