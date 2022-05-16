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Политика

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО

Правительство Финляндии приняло официальное решение о вступление в НАТО и подаст заявку после консультаций с парламентом. Аналогичное решение приняла и Швеция.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

О решении вступить в альянс финский президент Саули Ниинистё заявил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора 14 мая. На это российский лидер ответил, что отказ от политики нейтралитета будет ошибочным, поскольку угроз безопасности для страны не существует.

Как пишут РИА Новости, консультации пройдут в понедельник, само голосование, вероятно, состоится во вторник, заявку отправят в среду.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Москва не воспринимает вступление Финляндии в НАТО как экзистенциальную угрозу, однако считает альянс наступательным военным блоком.

Вслед за Финляндией официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО и Швеция. В правящей социал-демократической партии заявили, что Стокгольм выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на территории Швеции, уточнил РБК.

Страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине.

Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что организация приветствует это решение и готова ускорить процесс интеграции для новых членов.

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