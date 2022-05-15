Путин назвал ошибкой решение Финляндии вступить в НАТО

Владимир Путин провел телефонный разговор с финским президентом Саули Ниинистё. Главы государств обменялись мнениями на счет решения Финляндии вступить в НАТО.

Об итогах переговоров написала пресс-служба Кремля. Сообщается, что был проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО.

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества.

В телефонном разговоре главы государств обсудили ситуацию на Украине.

Владимир Путин, в частности, поделился «оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал мир с Украиной единственной возможностью для снятия санкций с России.