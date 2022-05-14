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Политика

Шольц назвал мир с Украиной единственной возможностью для снятия санкций с России

Канцлер Германии Олаф Шольц считает заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом единственной возможностью для снятия санкций с России. Об этом он сказал в интервью порталу t-online.

Олаф Шольц.
Олаф Шольц.
Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE

«В какой-то момент Россия должна понять, что единственная правдоподобная возможность того, что санкции в конечном итоге будут отменены, — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктованный мир», — приводят «Известия» слова Шольца.

Также он добавил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным не заметил изменений в планах проведения специальной операции на Донбассе.

Однако, несмотря на это, Шольц потребовал, чтобы РФ вывела свои войска.

Кроме этого канцлер ФРГ заявил, что Киев должен сам решать вопросы переговоров и мирного урегулирования с Россией — никто от имени украинских властей вести диалог с Москвой не может.

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