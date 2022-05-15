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Жизнь

Угадайте с одного раза. Объявлен победитель музыкального конкурса «Евровидение»

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» стала победителем на 66-м международном песенном конкурсе «Евровидение», который прошел в ночь на воскресенье в Турине, пишет ТАСС.

Группа Kalush Orchestra на "Евровидении"
Группа Kalush Orchestra на "Евровидении"
Скрин видео с Youtube

Коллектив получил самую большую поддержку жюри и зрителей, набрав 631 балл. Это третья по счету победа Украины за всю историю участия в конкурсе.

Второе место досталось Великобритании, а третье — Испании.

Напомним, 26 февраля организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году.

Россияне не смогли посмотреть конкурс и голосовать за участников.

При этом российский певец Филипп Киркоров присутствовал на конкурсе по «специальному приглашению». Он заявил, что будет болеть за Грецию.

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