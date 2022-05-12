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Шоу-бизнес

«Это аморально». Критик Соседов жестко высказался о поездке Киркорова на «Евровидение»

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Филиппа Киркорова за поездку на «Евровидение» в качестве почетного гостя.

Сергей Соседов, музыкальный критик.
Сергей Соседов, музыкальный критик.
СС0

Как сообщает «Комсомольская правда», Соседов назвал решение поп-короля аморальным и неуместным, особенно после отстранения России от конкурса.

«Это глупое, аморальное и аполитичное решение», — заявил критик.

Он сомневается, что артиста позвали на «Евровидение» организаторы. Скорее всего, звезду пригласили частным образом, поскольку у него много знакомых продюсеров.

«Но зачем он поехал? Разве он не понимает, что представляет страну, которую оскорбили? Это недальновидно и некрасиво, никакой доблести со стороны Киркорова здесь нет», — сказал Соседов.

Напомним, Филипп Киркоров объявил в соцсетях, что по специальному приглашению прибыл в Турин. Там в этом году проводят «Евровидение». Знаменитость собирается болеть за Грецию.

И, кстати, на конкурс певец прилетел на вертолете. Однако ранее он признался, что вынужден больше работать.

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