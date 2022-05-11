Киркоров прилетел на вертолете на «Евровидение-2022» в Италию

«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед „Евровидением“. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» — рассказал изданию представитель российского шоу-бизнеса.

Напомним, 26 февраля организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году. Объяснили тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса».

Кроме того, россияне не смогут проголосовать ни за одного из участников конкурса. Между тем депутат Госдумы заявил, что россияне и сами не хотят смотреть «Евровидение».