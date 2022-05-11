11 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Киркоров прилетел на вертолете на «Евровидение-2022» в Италию

Российский певец Филипп Киркоров прилетел на вертолете на песенный конкурс «Евровидение-2022», который проходит в Турине, сообщает Lenta.ru.

Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Филипп Киркоров в клипе "Цвет настроения черный"
Скрин с видео

«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед „Евровидением“. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» — рассказал изданию представитель российского шоу-бизнеса.

Напомним, 26 февраля организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году. Объяснили тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса».

Кроме того, россияне не смогут проголосовать ни за одного из участников конкурса. Между тем депутат Госдумы заявил, что россияне и сами не хотят смотреть «Евровидение».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость