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Жизнь

Депутат Госдумы заявил, что россияне сами не хотят смотреть «Евровидение»

Депутат комитета по культуре Государственной думы, заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что россияне не хотят смотреть «Евровидение» из-за «морально-нравственного» контента.

Manizha. Певица представит Россию на конкурсе Евровидение-2021.
Manizha. Певица представит Россию на конкурсе Евровидение-2021.
кадр из видео.

Он отметил, что не может ручаться за всех артистов, но россиянам не нравится то, что там происходит. «Наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят», — говорит депутат.

Евровидение — не то, за что мы держимся. Мы будем, наверное, даже с удовольствием наблюдать, как они будут там без нас. Им без нас лучше или нам без них в этом конкурсе лучше? Я уверен, что не все представители шоу-бизнеса или культуры меня поддержат, но как человек, желающий добра своей стране, я считаю, что это даже хорошо", — цитирует Майданова «Газета.ру».

Он также добавил, что российская сторона может изобрести свой музыкальный конкурс. «Евразиявидение и так далее. Мы дойдем до этого», — заключил депутат.

Напомним, 26 февраля организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году.

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