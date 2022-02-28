Депутат Госдумы заявил, что россияне сами не хотят смотреть «Евровидение»

Он отметил, что не может ручаться за всех артистов, но россиянам не нравится то, что там происходит. «Наши зрители из года в год этот цирк уже сами давно не смотрят», — говорит депутат.

Евровидение — не то, за что мы держимся. Мы будем, наверное, даже с удовольствием наблюдать, как они будут там без нас. Им без нас лучше или нам без них в этом конкурсе лучше? Я уверен, что не все представители шоу-бизнеса или культуры меня поддержат, но как человек, желающий добра своей стране, я считаю, что это даже хорошо", — цитирует Майданова «Газета.ру».

Он также добавил, что российская сторона может изобрести свой музыкальный конкурс. «Евразиявидение и так далее. Мы дойдем до этого», — заключил депутат.

Напомним, 26 февраля организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе в 2022 году.