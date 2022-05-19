Владелец сибирского McDonald's выкупит все рестораны в России

Американская компания McDonald’s продаст свой бизнес в России своему прежнему лицензиату Александру Говору. Российский предприниматель через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Сообщается, что Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ими под новым брендом, пишут «Ведомости».

Ожидается, что сделка завершится в ближайшие недели.

«Соглашение о купле-продаже предусматривает удержание сотрудников не менее чем на два года на эквивалентных условиях. Покупатель также согласился выплачивать заработную плату сотрудников корпорации, которые работают в 45 регионах страны до закрытия, а также выполнять существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами», — ответили в компании.

Минпромторг, в свою очередь, пообещал бизнесмену «все необходимое содействие».

Ранее сообщалось, что McDonald’s возобновит работу в России под новым брендом в июне.