Владелец сибирского McDonald's выкупит все рестораны в России

Сообщается, что Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ими под новым брендом, пишут «Ведомости».
Ожидается, что сделка завершится в ближайшие недели.
«Соглашение о купле-продаже предусматривает удержание сотрудников не менее чем на два года на эквивалентных условиях. Покупатель также согласился выплачивать заработную плату сотрудников корпорации, которые работают в 45 регионах страны до закрытия, а также выполнять существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами», — ответили в компании.
Минпромторг, в свою очередь, пообещал бизнесмену «все необходимое содействие».
Ранее сообщалось, что McDonald’s возобновит работу в России под новым брендом в июне.