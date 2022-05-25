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Певицу Наргиз задержали в аэропорту «Домодедово»

Певица Наргиз Закирова была задержана в аэропорту Домодедово 24 мая после прилета из Ташкента, пишет vesti.uz.

Микрофон.
Микрофон.
Открытые источники в интернете.

Она может быть депортирована в Узбекистан.

Певица, которую не пустили в Россию, находится в аэропорту Домодедово.

Известно, что Закирова родилась в Узбекистане. В 1995 году вместе с родителями артистка эмигрировала в США, а в 2013 году заняла второе место в российском вокальном телепроекте «Голос» на Первом канале.

В апреле 2022 года вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия, пишет Газета.Ru.

Ранее Наргиз заявляла, что проводит время с родственниками в столице Узбекистана и работает над творческими проектами, чтобы в будущем дать им «новую жизнь».

Ранее стало известно о «пьяных вакханалиях» Наргиз Закировой на гастролях.

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