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20 апреля
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Закулисье: стало известно о «пьяных вакханалиях» Наргиз Закировой на гастролях

Директор концертного агентства «Арт-Леон» из Воронежа Игорь Малюков, организовавший тур Наргиз Закировой, рассказал о проблемах с концертной деятельностью певицы.

Наргиз Закирова.
Наргиз Закирова.
www.instagram.com/nargizzakirova_official

Билеты на выступления артистки перестали продаваться еще до того, как в стране были запрещены массовые мероприятия из-за коронавируса.

Так, один за другим были отменены ее концерты в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. По словам Малюкова, Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила прямо перед зрителями и ругалась матом, из-за этого в каждом городе возникали проблемы, пишет «Экспресс газета».

После концерта в Воронеже певица со своим возлюбленным устроили в отеле такое безудержное «маппет-шоу», что пришлось расселять людей, у которых были номера рядом с ними.

За один день они выпили из мини-бара весь алкоголь, какой там только был, — водку, коньяк, текилу. При этом счет за выпивку они повесили на организатора тура, хотя по райдеру он должен был поставить певице один литр виски в гримерке.

В августе 2019-го исполнительница сообщила, что Фадеев разорвал с ней контракт, пишет News.ru.

Продюсер запретил Наргиз петь свои песни. Позднее певица призналась, что «теряет дар речи» от «подлости и бесчестия» своего бывшего продюсера

Сам Максим Фадеев разгоревшийся в начале августа скандал так и не прокомментировал, однако от представителей лейбла прозвучала информация о том, что певица часто выходила на сцену нетрезвой и продюсер от нее «устал».

Сам продюсер в Instagram выложил пост с многозначительной подписью: «Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!».

Наргиз заняла второе место в шоу «Голос», после чего начала сотрудничать с Фадеевым. Известна по песням «Я не твоя», «Я не верю тебе!», «Беги», «Шум сердца», «Прощай, любимый город».

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