Максим Фадеев официально запретил Наргиз исполнять его песни. История скандала

Певица Наргиз Закирова планирует отправиться в свой первый гастрольный тур в октябре без продюсера Максима Фадеева, рассказала артистка изданию « СтарХит ».

«Песни „Ты моя нежность“, „Вдвоем“ и другие, входящие в альбом „Шум сердца“ и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами», — поделилась Наргиз.

В начале августа 2019 года стало известно, что Максим Фадеев запретил Наргиз петь свои песни. Позднее певица призналась, что «теряет дар речи» от «подлости и бесчестия» своего бывшего продюсера, пишет polit.ru.

Сам Максим Фадеев разгоревшийся в начале августа скандал так и не прокомментировал, однако от представителей лейбла прозвучала информация о том, что певица часто выходила на сцену нетрезвой и продюсер от нее «устал». Представители Наргиз усмотрели в этом попытку испортить репутацию артистки.

Продюсерский центр MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта еще в середине июля. Из-за этого часть концертов, намеченных на август, были отменены, пишет «РГ».

«Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно — меня предупреждали все, как один, годами. Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что же, как я понимаю, я не первая», — написала в соцсети Наргиз.

Сам продюсер в Instagram выложил пост с многозначительной подписью: «Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!».

Наргиз заняла второе место в шоу «Голос», после чего начала сотрудничать с Фадеевым. Известна по песням «Я не твоя», «Я не верю тебе!», «Беги», «Шум сердца», «Прощай, любимый город».