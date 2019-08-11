«Попахивает 90-ми»: Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

Продюсерский центр Макса Фадеева MALFA расторг разорвал контракт с певицей Наргиз Закировой, написала она в Instagram. Артистка не может исполнять песни продюсера. Также лейбл снимает с себя все обязательства, связанные с ее туром, запланированным на август.

Организатор выступления в Воронеже призналась, что от нее потребовали снять на видео прибывающий на перрон поезд, из которого якобы не вышла исполнительница. «Попахивает 90-ми», заметила Наргиз.

«Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно — меня предупреждали все, как один, годами. Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что же, как я понимаю, я не первая», — написала она.

В следующем посте Наргиз заявила, что уходит в монастырь.

«В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь. Кто со мной, девушки? — написала Наргиз.

Сам продюсер в Instagram выложил пост с многозначительной подписью:

«Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое. Не разрушив, не построишь! Всем обновления!».

Наргиз Закирова — узбекская и российская певица, финалистка второго сезона шоу «Голос».

В конце 2018 года Макс Фадеев распустил группу SEREBRO.