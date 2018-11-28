Максим Фадеев распускает группу SEREBRO

Группа SEREBRO сообщила о полной смене своего состава к февралю 2019 года. Продюсер Максим Фадеев уже объявил кастинг на позиции стразу трех солисток, пишет News.ru .

О том, что SEREBRO в нынешнем составе прекратит своё существование, сообщила в своём аккаунте «Инстаграм» солистка коллектива Катя Кищук.

«Будут три новых солистки. Пока не знаю, кто это будет и никто не знает, — пишет певица, — Любите их также, как любили нас и поддержите в этот нелёгкий период. Впереди много нового и прекрасного. Всех обняла.

News.ru отмечает, что буквально накануне Максим Фадеев опубликовал авторскую колонку в журнале «Русский пионер», где он рассуждает о неблагодарности артистов, быстро забывающих, что за их успехом стоят конкретные люди. Продюсер отметил, что лишь два артиста за всю его карьеру стали в этом смысле исключением: Ольга Серябкина и Наргиз.

Ольга покинула SEREBRO в октябре этого года.