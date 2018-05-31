Molly почернела: солистка группы "Серебро" стала негритянкой ради "крутого проекта"

Сегодня, 19:55.
Жизнь

Фанаты Ольги Серябкиной, известной также под псевдонимом Molly, были шокированы новым образом певицы. Солистка "Серебра" выложила новое фото в Instagram, где предстала с кудрями и смуглой кожей. 

Ольга Серябкина.
Ольга Серябкина. Фото: www.instagram.com/serebro_official.

Molly не стала раскрывать причину такого преображения, но намекнула, что "Скоро будет оччч крутой сюрприз".

Подписчики спорят, на кого она походит больше — на мулатку Бейонсе или Валерия Леонтьева. Но большинство сходятся, что этот образ больше соответствует афроамериканскому, так как преображенную Серябкину сравнивают еще с Уитни Хьюстон, Рианной, Тайрой Бэнкс.

Но снимок, выставленный вслед за этим "негритянским" фото, еще больше озадачил поклонников Ольги. Они пишут, что на нем девушка похожа на мертвеца:

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