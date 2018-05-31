Molly почернела: солистка группы "Серебро" стала негритянкой ради "крутого проекта"

Фанаты Ольги Серябкиной, известной также под псевдонимом Molly, были шокированы новым образом певицы. Солистка "Серебра" выложила новое фото в Instagram, где предстала с кудрями и смуглой кожей.
Molly не стала раскрывать причину такого преображения, но намекнула, что "Скоро будет оччч крутой сюрприз".
Подписчики спорят, на кого она походит больше — на мулатку Бейонсе или Валерия Леонтьева. Но большинство сходятся, что этот образ больше соответствует афроамериканскому, так как преображенную Серябкину сравнивают еще с Уитни Хьюстон, Рианной, Тайрой Бэнкс.
Но снимок, выставленный вслед за этим "негритянским" фото, еще больше озадачил поклонников Ольги. Они пишут, что на нем девушка похожа на мертвеца:
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