Molly почернела: солистка группы "Серебро" стала негритянкой ради "крутого проекта"

Molly не стала раскрывать причину такого преображения, но намекнула, что "Скоро будет оччч крутой сюрприз".

Подписчики спорят, на кого она походит больше — на мулатку Бейонсе или Валерия Леонтьева. Но большинство сходятся, что этот образ больше соответствует афроамериканскому, так как преображенную Серябкину сравнивают еще с Уитни Хьюстон, Рианной, Тайрой Бэнкс.

Но снимок, выставленный вслед за этим "негритянским" фото, еще больше озадачил поклонников Ольги. Они пишут, что на нем девушка похожа на мертвеца: