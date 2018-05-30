Гагарина и Бузова вводят новый вид полуголых фото с тенью от пальмы

Ольгу Бузову уличили в краже идеи фотографии у Полины Гагариной. Но, похоже, российские поп-звезды таким образом вводят новый вид туристического снимка на замену "Ноги-хотдоги" и "СледуйЗаМной".
Фото "Тень пальмы на голой спине" от Полины Гагариной, Анастасии Решетовой и Лены Хроминой. Фото: коллаж dni24.com.
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com.
Полина Гагарина. Фото: instagram.com.
Санта Димопулос. Фото: instagram.com.
Елена Хромина. Фото: instagram.com.
Гагарина выложила в Instagram первой такое фото, чем вызвала массу комплиментов в свой адрес.
Позже эту же идею повторили модель Анастасия Решетова, участница "Дома-2" Лена Хромина и экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос.
А когда также сфотографировалась Ольга Бузова, ее подписчики посчитали это плагиатом.
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