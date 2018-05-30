Гагарина и Бузова вводят новый вид полуголых фото с тенью от пальмы

Фото "Тень пальмы на голой спине" от Полины Гагариной, Анастасии Решетовой и Лены Хроминой. Фото: коллаж dni24.com. Анастасия Решетова. Фото: instagram.com. Полина Гагарина. Фото: instagram.com. Санта Димопулос. Фото: instagram.com. Елена Хромина. Фото: instagram.com.

Гагарина выложила в Instagram первой такое фото, чем вызвала массу комплиментов в свой адрес.

Позже эту же идею повторили модель Анастасия Решетова, участница "Дома-2" Лена Хромина и экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос.

А когда также сфотографировалась Ольга Бузова, ее подписчики посчитали это плагиатом.