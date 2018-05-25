Телесваха Роза Сябитова ради рекламы показала подтянутую голую грудь

Известная по участию в программе Первого канала "Давай, поженимся" сваха Роза Сябитова показала свою обнаженную грудь в Instagram.
56-летняя сваха не скрывает, что держит себя в форме, и на фото, где Сябитова предстает лежащей обнаженной на кушетке перед молодым врачом, видно, что грудь у женщины подтянута.
Судя по тексту, видно, что Роза Сябитова сделала этот снимок ради рекламы. Телеведущая пишет, что благодаря современному оснащению она избавилась от целлюлита, жировых складок или других отложений.
А ранее Сябитова опубликовала снимок в бикини, где также похвасталась своей подтянутой фигурой.
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