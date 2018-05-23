Ким Кардашьян порадовала пользователей Instagram абсолютно голым фото

Сегодня, 18:53.
Жизнь

Более полутора миллионов лайков за 10 часов собрал новый снимок в стиле ню от американской звезды Ким Кардашьян. Полностью голая дива таким образом прорекламировала свои духи.

Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян. Фото: rrron.livejournal.com.

А вот снимок, рекламирующий любимый телефон Кардашьян, собрал за пару дней меньше лайков.

My fave phone case Lumee x Kimoji Lumee.com #lumeeambassador

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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