Муж сфотографировал полуголую Ким Кардашьян в постели

Как отмечает Life.ru, снимок сделал муж Ким — Канье Уэстом.

HAPPY SUNDAY 📷 KANYE Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Апр 2018 в 11:02 PDT

За последнее время Кардашьян опубликовала в соцсети несколько фотографий с Канье и детьми, на которых их семейная идилия. Например, фото с поцелуем пары набрало более 3,5 млн лайков.

💕 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 21 Апр 2018 в 11:18 PDT

А снимок с детьми в самолете понравился более 4 млн фолловеров Ким.

Party of 5 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 23 Апр 2018 в 7:25 PDT

Фото в постели пока не дотянуло до семейного: полуголая Кардашьян получили менее 3 млн лайков.