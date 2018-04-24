Муж сфотографировал полуголую Ким Кардашьян в постели

Два снимка с Ким Кардашьян, сидящей топлес в смятой постели, появились в сети. Одно из этих фото знаменитость выложила на своей странице в Instagram, а другое появилось на ее сайте.
Как отмечает Life.ru, снимок сделал муж Ким — Канье Уэстом.
За последнее время Кардашьян опубликовала в соцсети несколько фотографий с Канье и детьми, на которых их семейная идилия. Например, фото с поцелуем пары набрало более 3,5 млн лайков.
А снимок с детьми в самолете понравился более 4 млн фолловеров Ким.
Фото в постели пока не дотянуло до семейного: полуголая Кардашьян получили менее 3 млн лайков.
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