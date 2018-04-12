Волочкова шокировала фанатов голым фото в кустах и снимком с опухшим лицом

Вчера, 20:53.
Жизнь

В последние дня балерина Анастасия Волочкова выложила в сеть серию снимков с отдыха на Пхукете, а также из своего московского дома. Две из этих фотографий шокировали поклонников звезды.

Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.
Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.
Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.
Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.
Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.
Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.
Анастасия Волочкова на отдыхе на Пхукете. Фото: instagram.com/volochkova_art.

На одном из фото Волочкова изображена полностью голой. Обнаженная балерина стоит на пляже, ее интимные места прикрыты лишь сухими ветками каких-то кустов.

На другом Анастасия позирует, стоя на кровати и завернувшись в простынь. Бдительные фолловеры заметили, что звезда не помыла голову и не расчесала волосы перед тем, как фотографироваться, а также указали, что лицо звезды сильно опухшее. Из чего некоторые подписчики сделали вывод, что Анастасия злоупотребляет спиртным.

Анастасия Волочкова на кровати в простыне.
Анастасия Волочкова на кровати в простыне.

Фанатов уже не удивляют "странные" фотографии балерины, но на этот раз подписчики не смогли сдержаться и выразили свое недовольство, высмеяв танцовщицу.

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