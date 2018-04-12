Волочкова шокировала фанатов голым фото в кустах и снимком с опухшим лицом

В последние дня балерина Анастасия Волочкова выложила в сеть серию снимков с отдыха на Пхукете, а также из своего московского дома. Две из этих фотографий шокировали поклонников звезды.
На одном из фото Волочкова изображена полностью голой. Обнаженная балерина стоит на пляже, ее интимные места прикрыты лишь сухими ветками каких-то кустов.
На другом Анастасия позирует, стоя на кровати и завернувшись в простынь. Бдительные фолловеры заметили, что звезда не помыла голову и не расчесала волосы перед тем, как фотографироваться, а также указали, что лицо звезды сильно опухшее. Из чего некоторые подписчики сделали вывод, что Анастасия злоупотребляет спиртным.
Фанатов уже не удивляют "странные" фотографии балерины, но на этот раз подписчики не смогли сдержаться и выразили свое недовольство, высмеяв танцовщицу.
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