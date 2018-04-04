Ольга Бузова заявила о создании собственной империи и криптовалюты Buzcoin

— Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, я хочу вам об этом напомнить. Это побудило меня создать бузкоин.

Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту. Это всё будет на одной платформе "Буза". Я собираюсь сделать свою IT-систему лучшей и не похожей на других . Это моя эпоха — эпоха Бузовой.