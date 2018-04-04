Ольга Бузова заявила о создании собственной империи и криптовалюты Buzcoin

4 апреля в Москве прошла пресс-конференция, на которой телеведущая и певица Ольга Бузова заявила о создании собственной криптовалюты Buzcoin и не имеющей аналогов в мире онлайн-платформы Buzar, пишет RT.
Бузова уверена, что на музыкальном Олимпе она уже стала признанной звездой, поэтому решила обратить свой взор на бокчейн-рынок. Официальный запуск криптовалюты намечен на 18 апреля. Ольга планирует вывести свой проект на мировой уровень и призывает серьезно относиться к ее идее.
Ольга Бузова,
телеведущая:
— Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, я хочу вам об этом напомнить. Это побудило меня создать бузкоин.
Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту. Это всё будет на одной платформе "Буза". Я собираюсь сделать свою IT-систему лучшей и не похожей на других . Это моя эпоха — эпоха Бузовой.
После этого заявления Ольга презентовала новое шоу, в котором она станет главной героиней. По ее словам, это будет женский аналог "Холостяка", где она попытается найти себе нового спутника жизни, передает Рен-ТВ.
Ольга Бузова,
телеведущая:
— Больше чем год я нахожусь одна. Я не робот, я женщина, я девушка. Я хочу любить и хочу, чтоб полюбили меня такую, какая я есть. Я не думала, что в 32 года я буду говорить об этом. Это сложно. Поэтому я решила дать согласие на этот проект, мне нужен настоящий мужчина. Я очень хочу быть счастливой, я хочу быть любимой.
Произнося эти слова, теледива расплакалась.
Напомним, что в конце марта пресс-служба телеканала ТНТ4 заявила, что этот канал переименовывается в "БузоваTV". Однако этот проект просуществовал только 1 апреля. Однако пресс-конференцию про криптовалюту Ольга Бузова провела уже после Дня дурака.
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