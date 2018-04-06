В клинике на Алтае оздоравливается и худеет звезда "Горько! 2" и сериала "Участок"

Александр Робак в Горном Алтае. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/sasha_robak. Александр Робак в Горном Алтае. Апрель 2018 года. Фото: www.instagram.com/sasha_robak.

Александр приехал в одну из клиник в Чемальском районе. Еще за день до путешествия в Республику Алтай Робак снимался в новом фильме "Мертвое озеро", а уже 2 апреля он приступил к оздоровлению на берегу Катуни.

Александр Робак,

актер театра и кино:

— По приезду про еду забыл, как будто выключили! Есть не хочется ВООБЩЕ! Думаю срабатывает настрой и конечно атмосфера и среда этого удивительного места! Погружаешься в чистый Дзен. Единственное, очень хочется спать, еле выпнул себя на процедуры и прогулку по окрестным деревням. Виной тому воздух, который как я говорил можно есть ложкой! Жаль с собой не привезёшь в качестве гостинца.

Публикация от Robak Alexander (@sasha_robak) 2 Апр 2018 в 1:11 PDT

Впечатлениями от процедур и от красот алтайской природы Робак делится в Instagram.

Александр Робак,

актер театра и кино:

— Ну что вам сказать... Полёт нормальный! Вчера был третий день голода. С утра, до обеда, сделав все процедуры, их тут ..., я решил осмотреть окрестности. Вообще здесь каждый день организуют всевозможные вылазки по близлежащим местам! От увиденного ВОСТОРГ! Хотя, это та ситуации когда не в сказке сказать... В силу профессии, да и вообще потому что мы с семьёй часто путешествуем, много где побывал и много что видел. Но Алтай... Братцы, нет слов! Место силы!Здесь обязательно, хотя бы раз, должен побывать каждый! Будьте здоровы.

Напомним, что с недавних пор Горный Алтай для оздоравливания облюбовали отечественные знаменитости. Так в этом году здесь побывали Ирина Безрукова и Лариса Вербицкая, а также бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин. А в 2017 году в Горном ездили поголодать актриса из откровеного сериала "Сладкая жизнь" Мария Шумакова и звезды сериалов "Интерны" Светлана Камынина и "Молодежка" Серафима Низовская.