Звезда откровенного сериала "Сладкая жизнь" второй раз приехала голодать на Алтай

В клинику Мария попала 20 ноября, и с этого дня начала постить в Instagram фото о своем лечении. Мария пишет, что в первый день сдавала анализы, гуляла, занималась йогой, а также приняла "много приятных процедур". Своих подписчиков она предупреждает: "Самостоятельное голодание без консультации врача в домашних условиях более 36 часов может быть опасным для вашего здоровья".

Ровно год назад Мария уже проходила курс в этой алтайской клинике и здорово похудела.

Однако, как пишет актриса, из-за карьеры ей пришлось снова набрать вес.

Мария Шумакова,

актриса:

За год я прилично набрала после голодания. В целом, держать вес довольно легко. Но меня выбила карьера: на двух важных для меня кастингах моему агенту и директору сообщили, что я слишком худая. И килограмм за килограммом всё вернулось. Ну и конечно, недавняя поездка в Италию тоже дала о себе знать. В общем, встала я на весы вчера и охнула.

Так Мария выглядела после того, как снова набрала вес:

А вот какой она была сразу после выхода из алтайской клиники в ноябре 2016 года: