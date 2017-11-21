Звезда откровенного сериала "Сладкая жизнь" второй раз приехала голодать на Алтай

В Горном Алтае голодает актриса из сериала "Сладкая жизнь" (ТНТ) Мария Шумакова. Девушка приехала в специализированную клинику, в которой этой осенью уже прошли курс лечебного голодания звезды сериала "Интерны" Светлана Камынина и "Молодежка" Серафима Низовская.
В клинику Мария попала 20 ноября, и с этого дня начала постить в Instagram фото о своем лечении. Мария пишет, что в первый день сдавала анализы, гуляла, занималась йогой, а также приняла "много приятных процедур". Своих подписчиков она предупреждает: "Самостоятельное голодание без консультации врача в домашних условиях более 36 часов может быть опасным для вашего здоровья".
Голодание. День второй.❄️ Ещё раз повторюсь. Ровно год назад я впервые приехала в центр голодания @center_ulutay и голодала 7 дней. Я получила незабываемые ощущения: организм очистился, самочувствие прекрасное, энергии масса и конечно, стройность. Вчера появилось множество вопросов: как готовиться к голоданию. Подготовка желательна: если вы едите мясо, то стоит перед голоданием от него отказаться, а также исключить алкоголь и тяжёлую пищу. Кстати, насчёт мяса. Сдала анализ крови и выяснилось, что у меня роскошный показатель белка, да и все остальное в полном порядке. Так что, милые хейтеры вегетарианства, растительный белок, как показывает практика и результат моих анализов полностью восполняет необходимое количество белка в организме. И ещё часто вижу в комментариях:" Мне так хочется голодать, но даже страшно представить! Я боюсь" Вот уже второй раз в клинике я наблюдаю самых разных людей, с самым разным весом, разными привычками и проблемами. И знаете что? Все справляются. Как-то здесь в центре это очень легко даётся. Ну и немного про второй день голодания: прошёл он очень легко, радостно, энергично. Очень много гуляли, вечером занимались йогой. Ну и конечно, масса приятных процедур и супер-заботливые специалисты центра делают это процесс в разы приятнее и проще. Про процедуры, специалистов и почему я выбрала именно этот центр расскажу завтра. Так что следите за моими постами, ставьте лайки, задавайте вопросы-договорились? 🙌🏻самостоятельное голодание без консультации врача в домашних условиях более 36 часов может быть опасным для вашего здоровья.
Голодание. День первый. Ровно год назад я впервые отправилась голодать в специальную клинику лечебного голодания @center_ulutay 🍓. Мне очень понравилось. Произошёл ряд кардинальных изменений в привычке питания, во внешности и самое главное, произошло мощное духовное очищение. Весь год я грезила вернуться в любимое место и наконец случилось. За год я прилично набрала после голодания. В целом, держать вес довольно легко. Но меня выбила карьера: на двух важных для меня кастингах моему агенту и директору сообщили, что я слишком худая. И килограмм за килограммом всё вернулось. Ну и конечно, недавняя поездка в Италию тоже дала о себе знать. В общем, встала я на весы вчера и охнула. А потому совершенно точно заявляю: "Ежедневное взвешивание отличный способ следить за фигурой". Сейчас, как и первый раз, похудение для меня приятный бонус. Главная цель моего визита: полное очищение организма. В прошлый раз был замечательный эффект легкости и чистоты. Весь мой день расписан огромным количеством процедур. Так что в центре делают всё, чтобы всё лишнее покинуло вас. И ещё немного про Алтай. Это совершенно уникальное место силы, всё вокруг питает. Медитации, мантры, любые другие духовные практики проходят здесь на ура! ❄️ В общем, пожелайте мне удачи. Буду ежедневно делиться с вами своими впечатлениями и постараюсь отвечать на ваши вопросы. @jogdog.official 👞зимние ботинки #jogdog @maximzemlyansky 💙 спасибо за подарочек! Реально выдерживают русскую зиму.
Ровно год назад Мария уже проходила курс в этой алтайской клинике и здорово похудела.
#tbt Очень я скучаю по своей алтайской жизни.🌌Многие спрашивают, как проходило голодание, какой эффект. Могу сказать, что эти 13 дней изменили мою жизнь.🔮И дело не в потерянных килограммах. После голодания у меня изменились мысли, отношение к еде, рацион.🍎Сейчас довольно легко отказываться от вредной пищи, уж больно жалко свой чистый организм.☝🏻️А вообще, Алтай-волшебный край.💫Дух взращивается в этих местах и хотя бы раз в жизни точно надо побывать.🌲Соберётесь-пишите моему гиду Жене, сказочная девушка, которая здорово всё знает о личном крае - @altai.gid 🌎.
Последний день наслаждаюсь простой, счастливой жизнью.💙4 день выхода-тёртая морковка со сметаной, 🍏запечённое яблочко на завтрак и вегетарианский суп на обед. Простая, счастливая жизнь-горы, чистый воздух,красавица-Катунь.🌊И лошадки...🐴 ( Кстати, Волгоград-специально к вам лечу 17 ноября 19.00 Сладкая жизнь. Перемотка.)💙👞 @_vanlim_
7 день. Принимаю поздравления!💥Последний день голодания. Если бы время позволяло, с удовольствием поголодала ещё 3 дня.👼🏻Самочувствие #supergood 💙. Волшебное место, конечно.) Никогда не могла представить, что 7 дней без еды, так легко пройдут. ‼️Внимание, голодать в домашних условиях более двух дней-опасно для вашего здоровья.
Однако, как пишет актриса, из-за карьеры ей пришлось снова набрать вес.
Мария Шумакова,
актриса:
За год я прилично набрала после голодания. В целом, держать вес довольно легко. Но меня выбила карьера: на двух важных для меня кастингах моему агенту и директору сообщили, что я слишком худая. И килограмм за килограммом всё вернулось. Ну и конечно, недавняя поездка в Италию тоже дала о себе знать. В общем, встала я на весы вчера и охнула.
Так Мария выглядела после того, как снова набрала вес:
Два дня в Анапе🐸. И как не выложить фото в купальнике? Впечатлений и наблюдений масса. 1. Я не выступаю за то, чтобы у женщины было 6 кубиков на прессе и сама страдаю от лишнего веса, но меня удивляет, как молодые женщины могут настолько на себя забивать, оправдывая эту распущенность рождением ребёнка? 2. Жутко грязно повсюду. Столько мусора вокруг пляжа я не видела нигде и никогда. Берег изначально не хуже французской Ривьеры, но отношение людей к природе портит всё. 3. И вот третий пункт, который действительно пугает. Воспитание детей. Я провела на пляже 3-4 часа и наблюдала столько случаев за которые в Европе, просто лишили бы родительских прав. На детей постоянно кричат, ругаются(матом в том числе), бьют. И все это происходит совершенно естественно. Пугает, что у этих маленьких людей 5-6 лет отсутсвует какой либо шанс вырасти свободными людьми, наполненными самоуважением. В общем, вот она Россия-матушка! Беспощадная и непонятная.
А вот какой она была сразу после выхода из алтайской клиники в ноябре 2016 года:
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.