Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин приехал голодать на Алтай

Александр Незлобин сделал селфи в Горном Алтае. Фото: vk.com/nezlob. Александр Незлобин сфотографировал алтайский пейзаж во время лечебного голодания в специализированной клинике. Фото: vk.com/nezlob.

Как пишет Незлобин, он приехал в клинику неделю назад. Всего артист голодал два с половиной дня. Применить такую форму лечения его убедили доктора, так как это, по словам Александра, прочищает не только кишечник, но и голову.

В первый день ему было тяжело только в обед и вечером. Второй день голодания прошел также. Во время лечебной голодовки Александр "думал о бывших друзьях".

Публикация от Александр Незлобин (@nezlobinofficial) Фев 4, 2018 в 10:00 PST

Александр Незлобин,

телеведущий:

— Первые три дня я просто правильно питался. Каши. Супы. Соки. Варёная рыба. Кефир. Чай. И терял по 1кг/день. Гулял. Спал. Дышал. Тут нет соблазнов, никто не кушает рядом с тобой. Нет запахов еды. Пьёшь воду и через 15 минут ты сыт. По вечерам дают чай. Итого, за 6 дней (2,5 голода и 4 на специальной диете) -6,7 кг. Наверняка часть из них попросится обратно. Но мне нужен был этот толчок, что бы перезапустить организм и голову. Поменять вкусовые привычки. Я доволен результатом.

Александр Незлобин решил поправить здоровье и похудеть перед тем, как окунется с головой в новую работу. Недавно он вместе с Сергеем Светлаковым перешли с телеканала ТНТ на СТС.

Публикация от Александр Незлобин (@nezlobinofficial) Фев 5, 2018 в 8:24 PST

Про Алтай Александр написал, что он шикарен. И его обрадовало, что в горах настоящая зима.

Александр Незлобин,

телеведущий:

— Наконец-то зима! В этом году что-то хочется холодов. Красивых только. Не тех, что в городе и надо на работу и с работы без трикошек никак. А Вам всё Тайланды подавай, или как?

Публикация от Александр Незлобин (@nezlobinofficial) Фев 3, 2018 в 4:26 PST

Напомним, что в прошлом году в этой клинике в Республике Алтай провели курсы лечебного голодания три популярные актрисы: игравшая Анастасию Кисегач в сериале "Интерны" Светлана Камынина, звезда сериалов "Молодежка" и "Солдаты" Серафима Низовская и сыгравшая в откровенном сериале "Сладкая жизнь"Мария Шумакова. Последняя, кстати, голодала в клинике уже второй раз.