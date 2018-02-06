Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин приехал голодать на Алтай

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин прошел курс лечебного голодания в специализированной клинике в Горном Алтае. Об этом сам артист рассказал в соцсетях.
Как пишет Незлобин, он приехал в клинику неделю назад. Всего артист голодал два с половиной дня. Применить такую форму лечения его убедили доктора, так как это, по словам Александра, прочищает не только кишечник, но и голову.
В первый день ему было тяжело только в обед и вечером. Второй день голодания прошел также. Во время лечебной голодовки Александр "думал о бывших друзьях".
Александр Незлобин,
телеведущий:
— Первые три дня я просто правильно питался. Каши. Супы. Соки. Варёная рыба. Кефир. Чай. И терял по 1кг/день. Гулял. Спал. Дышал.
Тут нет соблазнов, никто не кушает рядом с тобой. Нет запахов еды. Пьёшь воду и через 15 минут ты сыт. По вечерам дают чай. Итого, за 6 дней (2,5 голода и 4 на специальной диете) -6,7 кг.
Наверняка часть из них попросится обратно. Но мне нужен был этот толчок, что бы перезапустить организм и голову. Поменять вкусовые привычки. Я доволен результатом.
Александр Незлобин решил поправить здоровье и похудеть перед тем, как окунется с головой в новую работу. Недавно он вместе с Сергеем Светлаковым перешли с телеканала ТНТ на СТС.
Про Алтай Александр написал, что он шикарен. И его обрадовало, что в горах настоящая зима.
Александр Незлобин,
телеведущий:
— Наконец-то зима! В этом году что-то хочется холодов. Красивых только. Не тех, что в городе и надо на работу и с работы без трикошек никак. А Вам всё Тайланды подавай, или как?
Напомним, что в прошлом году в этой клинике в Республике Алтай провели курсы лечебного голодания три популярные актрисы: игравшая Анастасию Кисегач в сериале "Интерны" Светлана Камынина, звезда сериалов "Молодежка" и "Солдаты" Серафима Низовская и сыгравшая в откровенном сериале "Сладкая жизнь"Мария Шумакова. Последняя, кстати, голодала в клинике уже второй раз.
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