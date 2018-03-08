Ведущая Первого канала приезжала омолаживаться в Горный Алтай

Телеведущая остановилась на Марьином острове. Здесь она проходила различные процедуры: ванны, массаж и обертывания. 58-летняя Лариса Вербицкая рассказала, что практически сразу после процедур заметила омолаживающий эффект.

"Я не впервые приезжаю на Марьин остров. Тут такие колоритные горные виды. В этот раз посетила старинные храмы и Телецкое озеро, где люди живут аж до ста лет. Еще открыла уникальную процедуру — пантовые ванны с концентратом из рогов марала. Сперва не очень приятно, ведь на двадцать минут приходится погружаться в воду со слизистой субстанцией. Температура комфортная — 37 градусов. После почти сразу заметен омолаживающий эффект, говорят, и иммунитет восстанавливается. Также ходила на минеральные ванны, обертывания. Попробовала медовый массаж. Испытала суперэффект от кедровой фитобочки: целебный пар очищает кожу, улучшает обменные процессы, чувствуешь себя лучше", — рассказала "СтарХиту" Лариса Вербицкая.

В Instagram телеведущая опубликовала фотографии и видео красот Алтая.

Ранее altapress.ru писал, что на Алтай приезжали голодать актриса Ирина Безрукова, бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин, актрисы Светлана Камынина, Серафима Низовская и Мария Шумакова.