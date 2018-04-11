Ким Кардашьян и ее сестра показали откровенные снимки из отпуска

Ким и Кортни Кардашьян отдохнули на островах в Атлантическом океане, пишет Life.ru. Выложенные ими в Instagram сексуальные снимки уже набрали более 15 млн лайков.

Ким Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kimkardashian. Ким Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kimkardashian. Ким и Кортни Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kimkardashian. Кортни Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kourtneykardash. Ким Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kimkardashian. Кортни Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kourtneykardash. Ким Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kimkardashian. Ким и Кортни Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kourtneykardash. Кортни Кардашьян на отдыхе на островах в Алтантическом океане. Фото: www.instagram.com/kourtneykardash. Сестры побывали на островах Теркс и Кайкос. Здесь дамы не только купались и загорали, но и занимались паддлбордингом — катанием на доске с веслом.