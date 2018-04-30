Голая Каменских и Чехова в бикини. Какими снимками удивляли звезды в Instagram в апреле

В апреле знаменитости много радовали своих фоловеров в Instagram "обнаженкой" или полуголыми снимками.
Например, фото Насти Каменских, на котором певица изображена лежащей абсолютно нагой в бассейне, набрало более 180 тысяч лайков и почти столько же снимок Ольги Серябконой в боди. А у фото Анны Седоковой в "голом платье — свыше 163 отметок "нравится". Однако у серии снимков певицы из группы "Серебро" Екатерины Кищук в нежно-розовом белье почти 240 тысяч лайков. Однако у хвастающей своей фигурой в бикини похудевшей Анфисы Чеховой "сердечек" от подписчиков набралось чуть больше 50 тысяч.
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Но до количества лайков, собранных снимком голой Ким Кардашьян, появившемся в Instagram в конце апреля, нашим звездам еще далеко: более 2,5 млн.:
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