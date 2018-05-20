Екатерина Варнава показала голые снимки с женихом и рассказала, что у нее с грудью

Однако часть голых снимков Варнавы была удалена.

Как написал снимавший это фотограф Даниил Величко, удаленные фото заблокировала администрация соцсети за непристойность. Он считает, что такие снимки нуждно смотреть не в Instagram, а на выставках.

Позже Варнава выложила еще одно интимное фото, в подписи к которому рассказала, что происходит с ее знаменитой грудью.