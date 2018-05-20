Екатерина Варнава показала голые снимки с женихом и рассказала, что у нее с грудью

Откровенные снимки звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы с ее женихом танцором Константином Мякиньковым появились в Instagram, пишет Life.ru.
Однако часть голых снимков Варнавы была удалена.
Как написал снимавший это фотограф Даниил Величко, удаленные фото заблокировала администрация соцсети за непристойность. Он считает, что такие снимки нуждно смотреть не в Instagram, а на выставках.
Все таки удалили((((((((( Спасибо всем, за фидбек. Видимо это знак, что пора уже встречаться с такими работами - на выставках, а не в социальных сетях ................................................ #mywork @kativarnava & @kostya_myakinkov #photographer @dvelichko #daniilvelichko _______________________________ #proproduction @pro_production #art #hasselblad #comedywoman #loveis #екатеринаварнава #варнава
Позже Варнава выложила еще одно интимное фото, в подписи к которому рассказала, что происходит с ее знаменитой грудью.
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