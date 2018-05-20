Екатерина Варнава показала голые снимки с женихом и рассказала, что у нее с грудью

Сегодня, 19:37.
Жизнь

Откровенные снимки звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы с ее женихом танцором Константином Мякиньковым появились в Instagram, пишет Life.ru.

Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом.
Екатерина Варнава и Наталья Еприкян из Comedy Woman помогли установить "звездный" рекорд на Яровом. Фото: Евгения Родочинская.

Однако часть голых снимков Варнавы была удалена.

Моё сокровенное.. @dvelichko - мой художник ❤️

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Как написал снимавший это фотограф Даниил Величко, удаленные фото заблокировала администрация соцсети за непристойность. Он считает, что такие снимки нуждно смотреть не в Instagram, а на выставках.

Позже Варнава выложила еще одно интимное фото, в подписи к которому рассказала, что происходит с ее знаменитой грудью.

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