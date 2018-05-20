Снимки красивых девушек в деним ко дню рождения джинсов

Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Красивые девушки и джинса. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.

Как джинсы стали популярными

Первые джинсы произвел и продал в 1850 году американец Леви Страусс. Это были прочные штаны из парусины с большим количеством карманов. Спрос на брюки рос с каждым днем. Вскоре Страусс основал фирму "Levi Strauss & Co" по пошиву одежды для рабочих. 20 мая 1873 года компания получила патент на пошив джинсов. Эта дата и считается днем рождения джинсов.

Но первая настоящая слава к брюкам из парусины пришла в образе легенды американского кино 1950-х годов Джеймса Дина. Он снимался в джинсах в фильме "Гигант" в 1956 году. Подражая кумиру, молодежь стала постоянно носить джинсы. Это стало причиной множества конфликтов со старшим поколением. Они не понимали, почему подростки разгуливают в общественных местах в рабочей одежде, пишет My-calend.ru.

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