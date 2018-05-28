Знаменитую блогершу с самыми широкими бровями избили на улице в Якутске

Сегодня, 16:29.
Происшествия

В Якутске избили блогершу Анжелику Протодьяконову, известную в сети своими огромными нарисованными бровями. Рано утром 28 мая девушка повздорила с тремя мужчинами. Один из них ударил Анжелику по голове. После этого и блогерша, и драчун попали в полицию, пишет life.ru.

Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.
Анжелика Протодьяконова, блогер из Якутска. Фото: vk.com/id293664755.

Девушка сообщила, что намерена пройти медицинскую экспертизу и засвидетельствовать побои.

Блогерша прославилась после того, как приняла участие в программе "Пусть говорят". После этого о "Бровастой Энж" заговорили различные СМИ. Например, Cosmo даже сравнили ее брови с бровями актрисы и модели Лили Коллинз.

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