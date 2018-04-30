В S7 рассказали о причине аварийной посадки самолета, в котором летела группа Serebro

29 апреля самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Черногории. Об этом стало известно после того, как солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила об аварийном приземлении в Instagram. Авиакомпания рассказала, что произошло с самолетом, пишут "Известия".
Авиалайнер должен был приземлиться на побережье Черногории в аэропорту Тивата, но из-за неполадок был вынужден сесть в столице страны Подгорице. У самолета не выпускались закрылки.
В S7 заявили, что проблема с закрылками обнаружилась при попытке сесть в Тивате:
— С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице.
"На борту был полный ад"
А вот как эту историю описала Ольга Серябкина:
Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлёта у нас не закрылись закрылки самолета и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час и никто не знал, где мы.
Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место — видимо, по техническим причинам. Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы.
На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш — "При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета". Тот факт, что мы сегодня приземлились — счастливый случай.
За 11 лет в группе такого не было.
<...>мы лично сохраняли спокойствие не из-за стюардесс, а благодаря мужчине, который летел рядом с нами. Я не знаю, как его зовут, но он оказал человеческое влияние. Сидел в первом ряду с маленьким сыном на С и D. Говорил правильные и важные вещи — жаль, мы не знаем, кто это.
А стюардессы создавали только панику, кроме одной. В момент, когда мы садились - накал панической атаки, я спрашиваю — "есть шансы, что мы сядем?" и она ответила "есть", но в ее глазах можно было прочитать, что их не много.
Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось.
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