Военный Ил-38 аварийно приземлился в подмосковном Жуковском "на нос" в пенную подушку

"Самолет Ил-38, принадлежащий ВВС Индии, совершил аварийную посадку в Жуковском без передней стойки шасси. На борту находился российский экипаж. Никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

Вскоре телеканал REN TV опубликовал видеозапись приземления Ил-38. Перед посадкой самолет вырабатывал топливо.

На кадрах виден заходящий на посадку самолет с невыпущенной передней стойкой шасси, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, на записи слышны переговоры сотрудников аэропорта, пишет РИА Новости.

Спасатели следили, чтобы полоса оставалась свободной, пока самолет заходил на посадку. Затем на сопровождение самолета была отправлена техника.

"Выезжаем, по левому борту, по левому борту движемся", — экстренные службы координировали действия, чтобы обеспечить посадку самолета.

На месте, где ожидалась посадка "носом", была сформирована пенная подушка, которая позволила смягчить последствия жесткого приземления.

На борту самолета находились от 7 до 11 человек — российские летчики-испытатели авиакомплекса им. С.Ильюшина, а также руководство ПАО "Ил". Пострадавших нет.

Самолет ВМС Индии вылетел с территории ЛИИ им. Громова, предположительно, проходил капитально-восстановительный ремонт, пишет "Коммерсантъ".

Посадившие самолет летчики будут представлены авиационной коллегией при правительстве к госнаградам.

Самолет эксплуатировался с 1968 года. После аварийной посадки его вновь отремонтируют. Из-за ЧП аэропорт временно не работал. Сейчас — с перебоями.

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Ил-38 (по кодификации НАТО: May) — дальний противолодочный самолет, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций. Самолет оснащен автоматизированной поисково-прицельной системой, способной обнаруживать надводные корабли, а также подводные лодки под перископами.