Солистка Serebro рассказала о страшном перелете на гастроли бортом S7

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина в деталях рассказала на своей странице в Instagram об аварийной посадке самолета, на котором музыканты летели из России в Черногорию выступать с концертом.
"Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. В итоге объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", — написала Серябкина.
Лайнер должен был приземлиться в Тивате, однако "по техническим причинам" был отправлен в другой аэропорт, пишет "РГ".
На борту самолета происходил "ад" — люди орали и рыдали.
"Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы", — добавила певица.
"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица.
Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.
Авиакомпания S7 Airlines, бортом которой летели музыканты, не комментировала случившееся, пишет РИА Новости.
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