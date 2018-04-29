Солистка Serebro рассказала о страшном перелете на гастроли бортом S7

"Перед посадкой мы кружили больше часа. По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. В итоге объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи", — написала Серябкина.

Лайнер должен был приземлиться в Тивате, однако "по техническим причинам" был отправлен в другой аэропорт, пишет "РГ".

На борту самолета происходил "ад" — люди орали и рыдали.

"Нас готовили к аварийной посадке — показывали позы. Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы", — добавила певица.

"Мы сегодня могли умереть. Благодаря пилоту этого не случилось. Пожалуйста, берегите себя", — добавила певица.

Слова Серебрякиной косвенно подтверждают данные портала Flightradar 24, согласно которым самолет, на котором группа летела из Москвы в Тиват, около часа кружил возле аэропорта перед посадкой.

Авиакомпания S7 Airlines, бортом которой летели музыканты, не комментировала случившееся, пишет РИА Новости.