Как выглядит самый большой в мире "березовый" гидросамолет, совершивший единственный полет

H-4 Hercules по-прежнему остаётся самым большим в мире гидросамолетом, самым большим неметаллическим (точнее — деревянным) и самым большим самолётом с поршневыми двигателями, пишет на своей странице в Facebook известный новосибирский фотограф Слава Степанов, побывав в музее авиации Evergreen Aviation & Space Museum в маленьком американском городке Макминвилль (штат Орегон) недалеко от Портленда. И знакомит любителей авиации с историей самолета, испытания которого были показаны в фильме "Авиатор".
Этот 136-тонный самолёт, получивший неофициальное прозвище Spruce Goose (дословно "Еловый гусь"), был в 7 раз больше любого самолёта, построенного до него. Размах его крыла 98 метров (это больше, чем у А–380 или Ан–225 "Мрия"), высота — 24 метра.
"Я был порядком удивлён таким масштабам экспозиции посреди поля", — пишет Слава в своем блоге.
Летающая лодка
Летающая лодка была предназначена для транспортировки 750 солдат.
В начале Второй мировой войны правительство США выделило Говарду Хьюзу 13 млн долларов на изготовление прототипа летающего судна, но к окончанию военных действий летательный аппарат не был готов. Это объяснялось нехваткой алюминия, а также упрямством Хьюза, стремившегося создать безупречную машину.
Довести строительство до конца позволила только самоотверженность Говарда Хьюза и его небольшой команды единомышленников, несмотря ни на что не отказавшихся от работы и всё-таки отправивших H-4 в его единственный исторический полёт.
Исторический полет
Самолёт Hercules, пилотируемый самим Говардом Хьюзом, совершил свой единственный полёт 2 ноября 1947 года. Он находился в воздухе всего 26 секунд. Самолёт пролетел над гаванью Лос-Анджелеса на высоте 21 метра, преодолев дистанцию в два километра.
Об этом историческом событии свидетельствует эта оригинальная запись в журнале полётов.
Фанера из березы
H-4 построен практически целиком из дерева — из специальной склеенной под давлением и ламинированной березовой фанеры (аллюминий в то время был в дефиците).
Хьюз поддерживал самолёт в рабочем состоянии до своей смерти в 1976 году, тратя на это ежегодно до 1 млн долларов США.
Сейчас огромный самолет занимает центральное место в музее авиации.
Биография создателя самолета Говарда Хьюза и испытания самолёта показаны в фильме Мартина Скорсезе "Авиатор".
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Жителям столицы Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома "Барнаул by Gelio", продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами нашего города.
С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.
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