Как выглядит самый большой в мире "березовый" гидросамолет, совершивший единственный полет

Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов. Hughes H-4 Hercules — деревянная летающая лодка. Фото: Слава Степанов.

Этот 136-тонный самолёт, получивший неофициальное прозвище Spruce Goose (дословно "Еловый гусь"), был в 7 раз больше любого самолёта, построенного до него. Размах его крыла 98 метров (это больше, чем у А–380 или Ан–225 "Мрия"), высота — 24 метра.

"Я был порядком удивлён таким масштабам экспозиции посреди поля", — пишет Слава в своем блоге.

Летающая лодка

Летающая лодка была предназначена для транспортировки 750 солдат.

В начале Второй мировой войны правительство США выделило Говарду Хьюзу 13 млн долларов на изготовление прототипа летающего судна, но к окончанию военных действий летательный аппарат не был готов. Это объяснялось нехваткой алюминия, а также упрямством Хьюза, стремившегося создать безупречную машину.

Довести строительство до конца позволила только самоотверженность Говарда Хьюза и его небольшой команды единомышленников, несмотря ни на что не отказавшихся от работы и всё-таки отправивших H-4 в его единственный исторический полёт.

Исторический полет

Самолёт Hercules, пилотируемый самим Говардом Хьюзом, совершил свой единственный полёт 2 ноября 1947 года. Он находился в воздухе всего 26 секунд. Самолёт пролетел над гаванью Лос-Анджелеса на высоте 21 метра, преодолев дистанцию в два километра.

Об этом историческом событии свидетельствует эта оригинальная запись в журнале полётов.

Фанера из березы

H-4 построен практически целиком из дерева — из специальной склеенной под давлением и ламинированной березовой фанеры (аллюминий в то время был в дефиците).

Хьюз поддерживал самолёт в рабочем состоянии до своей смерти в 1976 году, тратя на это ежегодно до 1 млн долларов США.

Сейчас огромный самолет занимает центральное место в музее авиации.

Биография создателя самолета Говарда Хьюза и испытания самолёта показаны в фильме Мартина Скорсезе "Авиатор".

***

Жителям столицы Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома "Барнаул by Gelio", продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами нашего города.

С работами фотографа и путешественника Славы Степанова можно ознакомиться в его блоге gelio.livejournal.com.