Полярное сияние и остров-вулкан: фото, сделанные сибиряком с борта самолета

Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов. Фото с борта самолета. Фото: Слава Степанов.

"Северное сияние над Ямалом, ночные огни Санкт-Петербурга, серебристые облака над Сахалином, сотни кораблей на рейде в Стамбуле, Красная поляна в Сочи, японский остров-вулкан — всё это мне удалось сфотографировать за этот год только благодаря месту "у окна"", — пишет Слава в Facebook.

Предлагаем ознакомиться с замечательными фото Славы Степанова. Желаем всем увлекательных путешествий в 2018 году!

Больше фото — в блоге Славы Степанова gelio.livejournal.com.