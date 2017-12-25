Полярное сияние и остров-вулкан: фото, сделанные сибиряком с борта самолета

Высота всегда была способом посмотреть на мир другими глазами. Но в повседневной жизни ощутить её не так просто. Далеко не всем доступны виды с высоких этажей дома или офиса. Но практически каждому, кто оказался у иллюминатора самолёта, открываются потрясающие виды с высоты 10 километров, уверен известный новосибирский фотограф Слава Степанов.
"Северное сияние над Ямалом, ночные огни Санкт-Петербурга, серебристые облака над Сахалином, сотни кораблей на рейде в Стамбуле, Красная поляна в Сочи, японский остров-вулкан — всё это мне удалось сфотографировать за этот год только благодаря месту "у окна"", — пишет Слава в Facebook.
Предлагаем ознакомиться с замечательными фото Славы Степанова. Желаем всем увлекательных путешествий в 2018 году!
Больше фото — в блоге Славы Степанова gelio.livejournal.com.
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