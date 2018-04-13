Известный сибирский фотограф снял на авиазаводе, как собирают вертолеты

Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов. Как собирают вертолеты. Фото: Слава Степанов.

Начиная от дебютной модели КБ Михаила Миля Ми-1 — до современных модификаций самого массового семейства вертолетов Ми-8.

Кроме того, впервые в российской практике на заводе в Казани с нуля спроектировали и освоили выпуск лёгкого вертолёта "Ансат". Предприятие входит в холдинг "Вертолёты России". За свою историю КВЗ выпустил более 12 тысяч вертолётов, которые поднимались в небо сотен стран мира.

Как собирают винтокрылые машины на авиазоводе, можно ознакомиться, посмотрев фото.

Жителям столицы Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома "Барнаул by Gelio", продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами нашего города.

С другими работами можно ознакомиться в ЖЖ фотографа gelio.livejournal.com.