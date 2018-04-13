Известный сибирский фотограф снял на авиазаводе, как собирают вертолеты

Казанский вертолетный завод в середине прошлого века первым в стране освоил серийное производство винтокрылых машин, пишет новосибирский фотограф Слава Степанов на своей странице в Facebook.
Начиная от дебютной модели КБ Михаила Миля Ми-1 — до современных модификаций самого массового семейства вертолетов Ми-8.
Кроме того, впервые в российской практике на заводе в Казани с нуля спроектировали и освоили выпуск лёгкого вертолёта "Ансат". Предприятие входит в холдинг "Вертолёты России". За свою историю КВЗ выпустил более 12 тысяч вертолётов, которые поднимались в небо сотен стран мира.
Как собирают винтокрылые машины на авиазоводе, можно ознакомиться, посмотрев фото.
Жителям столицы Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома "Барнаул by Gelio", продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами нашего города.
С другими работами можно ознакомиться в ЖЖ фотографа gelio.livejournal.com.
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