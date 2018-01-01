Известный сибирский фотограф поделился своими "итогами года". Съёмки с высоты

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов (Gelio) подвел итоги своего творческого года. Снимки из путешествий он опубликовал на своей странице в Facebook.
"В этом году большую часть времени я снимал в восточной части России. Из наиболее интересных объектов съёмки — Кольская АЭС, столбы выветривания Маньпупунёр и перевал Дятлова, Магнитогорский металлургический комбинат, природа Тофаларии, золотодобыча в Якутии и на Камчатке. Традиционно старался показывать российские города с высоты, такие как Хабаровск, Сургут, Новый Уренгой и Якутск. Обновил съёмки Екатеринбурга и, конечно, Новосибирска. Опубликовал репортажи про некоторые заграничные поездки: достопримечательности Берлина, полёт над Иерусалимом, Токио с высоты", — пишет Слава.
Справка
Жителям столицы Алтайского края Слава Степанов известен как автор фотоальбома "Барнаул by Gelio", продающегося в книжных магазинах города. Также новосибирский блогер выпустил набор открыток с видами нашего города.
Больше фото — gelio.livejournal.com.
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