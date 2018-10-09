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9 октября
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Molly Ольга Серябкина уходит из группы Serebro

Солистка Serebro Ольга Серябкина сообщила, что покидает группу. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Ольга Серябкина отдыхает
Ольга Серябкина отдыхает
facebook.com

Я не знаю, как решиться сказать, но я должна. Я ухожу из Serebro. Это очень сложное решение, но я приняла его, потому что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться, — сказала Ольга Серябкина.

Перед уходом из группы певица планирует выступить на концертах в Санкт-Петербурге, Москве и других городах в составе Serebro.

Напомним, Ольга Серябкина участвует также в сольном проекте как певица Molly.

Справка

Группу Serebro создал продюсер Максим Фадеев в 2006 году. Сейчас в её состав входят Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.

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