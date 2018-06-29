Солистки группы Serebro продолжают радовать поклонников пышной грудью

Экс-вокалистка группы Serebro Елена Темникова выложила в инстаграм снимок в оранжевом купальнике около бассейна. Пост набрал более 150 тыс. лайков, пишет 24smi.org.
Певица сфотографировалась в Анапе, где собирается выступать. В комментариях к посту поклонники похвалили ее загоревшую кожу, пышную грудь и плоский живот.
Ранее коллега Темниковой солистка Молли (Ольга Серябкина) выложила в сеть фото с пляжа в Сен-Тропе. Поклонники посчитали, что девушка одела купальник задом наперед, поэтому ее грудь не поместилась в ткань.
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