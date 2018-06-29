Солистки группы Serebro продолжают радовать поклонников пышной грудью

Певица сфотографировалась в Анапе, где собирается выступать. В комментариях к посту поклонники похвалили ее загоревшую кожу, пышную грудь и плоский живот.

Ранее коллега Темниковой солистка Молли (Ольга Серябкина) выложила в сеть фото с пляжа в Сен-Тропе. Поклонники посчитали, что девушка одела купальник задом наперед, поэтому ее грудь не поместилась в ткань.